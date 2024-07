Ten sernik bez pieczenia robię w 10 minut. To przysmak idealny na lato

Sernik na zimno jest jednym z moich ulubionych deserów w letnie dni. Nie wymaga wiele pracy, a jednocześnie syci, świetnie smakuje i dodaje energii. Poza tym nie idzie w boczki. To świetna propozycja dla osób na diecie, którym zależy na zrzuceniu nadprogramowych kilogramów. Co więcej, można go przygotować na wiele różnych sposobów i bez trudu dostosować pierwotny przepis do swoich potrzeb oraz preferencji smakowych.

Jak zrobić dietetyczny sernik bez pieczenia?

Głównym składnikiem tego sernika na zimno jest masa z twarogu i jogurtu naturalnego typu greckiego. Spód tworzą ciasteczka owsiane, a zwieńczeniem całego deseru jest sos wiśniowy. Możecie go jednak z powodzeniem zastąpić innym dodatkiem, na przykład pokruszonymi kawałkami gorzkiej czekolady, cynamonem, kakao albo świeżymi owocami, na przykład borówkami, pokrojonymi bananami, truskawkami itp. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji.

Przepis: Sernik bez pieczenia To idealny deser na letnie dni. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 10 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 235 w każdej porcji Składniki 200 g ciasteczek owsianych

6 łyżek twarogu sernikowego

6 łyżek jogurtu greckiego

1 łyżeczka cukru pudru

ulubione dodatki Sposób przygotowania Szykowanie ciasteczek owsianychPrzełóżcie ciasteczka owsiane do zamykanego woreczka i „przeprasujcie” je kilka razy wałkiem. Możecie też rozdrobnić ciasteczka w blenderze. Robienie masy serowejWymieszajcie twaróg z jogurtem i cukrem pudrem. Układanie deseruNa dno niewielkich słoiczków lub pucharków połóżcie warstwę płatków owsianych. Potem masę serowo-jogurtową. Całość udekorujcie ulubionymi dodatkami Świetnie sprawdzi się sos wiśniowy. Możecie wykorzystać też ulubione owoce, pokruszoną czekoladę, wiórki kokosowe itp. Chłodzenie deseruSernik wstawcie do lodówki na minimum godzinę.

Wskazówka: Ciasteczka owsiane możecie zastąpić zwykłymi herbatnikami lub krakersami.

Jak zrobić sos wiśniowy do sernika na zimno?

Pół kilograma wiśni bez pestek połączcie z trzema łyżkami cukru, jedną łyżeczką mąki ziemniaczanej i sokiem wiśniowym (60 ml). Owoce zasypcie cukrem i odstawić na godzinę, by puściły sok. Gotujcie całość przez 15 minut. Następnie wymieszajcie mąkę ziemniaczaną z sokiem i dodajcie do wiśni. Całość zagotujcie. Jeśli sos będzie za rzadki, możecie dodać do niego więcej mąki. Jeśli natomiast okaże się zbyt gęsty, dolejcie do mieszanki wodę. Sos należy przechowywać w szczelnie zamykanym pojemniku i trzymać w lodówce.

