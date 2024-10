Do tych pysznych ciastek dodaję składnik, który większość Polaków wyrzuca do kosza. Ich smak zachwyca

Co robisz z fusami z kawy, gdy zaparzasz „małą czarną” w ekspresie albo przyrządzasz napój po turecku? Traktujesz je jak zwykły odpad i wyrzucasz do kosza? To duży błąd, który popełnia większość Polaków. Ja już go nie popełniam. Znalazłam dla tych resztek bardzo ciekawe zastosowania, a jednym z nich zaraz się z wami podzielę. Robię z nich pyszne ciastka, które świetnie smakują, a w dodatku niewiele kosztują. Powstają z kilku niedrogich i łatwo dostępnych składników.

Jak zrobić ciastka owsiane z fusami z kawy?

Przepis na te niecodzienne ciastka jest bardzo prosty. Wystarczy wymieszać fusy po kawie z kilkoma innymi składnikami, które bez trudu kupisz praktycznie w każdym sklepie spożywczym. Nie wydasz na nie dużo pieniędzy. Przygotowanie deseru również nie zajmie ci wiele czasu. Gotowe wypieki możesz udekorować zgodnie z osobistymi upodobaniami. Ja zwykle sięgam po polewę czekoladową, ale świetnie sprawdzi się też posypka z cukru pudru, cynamonu lub posiekanych orzechów. Podobnie jak świeże lub mrożone owoce (maliny, gruszki banany etc.).

Przepis: Ciastka owsiane z fusami z kawy Ten zaskakujący deser świetnie smakuje i niewiele kosztuje. Musisz go spróbować. Składniki 1 dojrzały banan

1 szklanka mleka

1 szklanka płatków owsianych

2 jajka

2 łyżeczki suchych fusów z kawy

łyżeczka proszku do pieczenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj i obierz banana. Następnie rozgnieć owoc widelcem na papkę. Łączenie składnikówDo rozgniecionego banana dodaj płatki owsiane, fusy z kawy, kakao, jajka i proszek do pieczenia. Wymieszaj całość. Dolej mleko i ponownie połącz wszystkie składniki. Pieczenie ciastaWyłóż blachę papierem do pieczenia. Nakładaj na nią porcje masy. Pamiętaj, by zachować odstęp między nimi. Nagrzej piekarnik do temperatury 180 stopni i piecz ciastka przez około 25 minut.

Jak jeszcze można wykorzystać fusy z kawy w kuchni?

Fusy z kawy można śmiało wykorzystać nie tylko do przygotowania niecodziennych owsianych ciastek. Możesz sięgnąć po te resztki także przy okazji robienia różnego rodzaju ciast czy wytrawnych herbatników. Doskonale komponują się z wieloma różnymi składnikami, między innymi czekoladą, kakao, masłem orzechowym, ekstraktem z wanilii czy pistacjami. Dodają wypiekom smaku i aromatu.

Inne pomysły na wykorzystanie fusów z kawy

Fusy z kawy świetnie sprawdzają się też jako naturalny środek czyszczący. Dzięki nim z łatwością doczyścisz nawet bardzo zabrudzone garnki. Nie musisz się przy tym obawiać, że porysujesz delikatną powierzchnię naczyń. Resztki pozostałe po zaparzaniu „małej czarnej” doskonale sprawdzają się również w roli neutralizatora i odświeżacza. Mają bowiem zdolność do pochłaniania zapachów i wilgoci. Już niewielka ilość wystarczy, by pozbyć się odoru z lodówki i zmniejszyć ryzyko pleśnienia znajdujących się w niej produktów.

Fusy z kawy przydadzą się również amatorom ogrodnictwa. Stanowią doskonały nawóz. Odstraszają też ślimaki, mrówki, muszki owocówki oraz inne popularne szkodniki, które niszczą uprawy warzyw i owoców, a także domowe rośliny. Resztki po „małej czarnej” pozwolą ci też zaoszczędzić sporo pieniędzy na peelingach do ciała. Wystarczy wymieszać mokre fusy z odrobiną oliwy z oliwek i nałożyć na skórę. Mikstura delikatnie ją złuszczy, ujędrni i zregeneruje.

