We Wszystkich Świętych poczęstuję gości tą gęstą i sycącą zupą. Mój tata dał mi genialny przepis

Sycące zupy to prawdziwe skarbnice energii i smaku. Są doskonałym wyborem na obiad, zwłaszcza w chłodniejsze dni. Idealnie sprawdzą się jako pożywny posiłek dla całej rodziny. Ja w tym roku postanowiłam poczęstować gości flakami. Myślę, że na pewno docenią taką potrawę, zwłaszcza jeśli przyjdą bardzo głodni. Przygotowanie flaków może być okazją do pochwalenia się swoimi kulinarnymi umiejętnościami. To danie wymaga trochę czasu i pracy, ale efekt końcowy z pewnością zrobi wrażenie na gościach.

Jak zrobić flaki? Sprawdzony przepis

Flaki są jedną z tradycyjnych, polskich zup. Przygotowuje się ją z wołowych żołądków pokrojonych w cienkie paski, które są długo gotowane i doprawiane różnymi przyprawami. To danie bardzo sycące i aromatyczne, a jego smak doceniają zwłaszcza miłośnicy klasycznych, polskich potraw.

Przepis: Pyszne flaki Te flaki są doskonale aromatyczne, każdy poprosi o dokładkę Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 30 min. Liczba porcji 6 Składniki 1 kg flaków

1/2 kurczaka

2 marchewki

1 pietruszka

1/2 selera

2 liście laurowe

4 kulki ziela angielskiego

20 g majeranku

gałka muszkatołowa

sól

pieprz

słodka papryka

20 g mąki

1 cebula

30 g masła Sposób przygotowania Przygotowanie flakówNajpierw oczyśćcie i pokrójcie flaki w paski, a następnie na mniejsze kawałki. W najmniejsze paseczki pokrójcie je dopiero po pierwszym, 20-minutowym gotowaniu. Jeśli używacie mrożonych flaków – są już one oczyszczone i wstępnie obgotowane. Musicie wtedy rozmrozić je i gotować w osolonej wodzie przez 20 minut. Należy później odcedzić flaki i ponownie gotować w świeżej i osolonej wodzie przez kolejne 20 minut. Proces ten powtarzajcie do momentu, aż flaki będą miały zapach, który akceptujecie. Przyrządzanie wywaruObierzcie wszystkie warzywa poza cebulą i pokrójcie je w niedużą kostkę. Następnie przełóżcie je do dużego garnka, dodajcie kurczaka i gotujcie przez około godzinę – do momentu, aż mięso będzie miękkie. Potem wyjmijcie mięso i pokrójcie w paski. Znowu włóżcie je do garnka, dodajcie przyprawy (poza majerankiem) i odcedzone flaki. Dodawanie cebuliObierzcie cebulę, pokrójcie w kostkę, a następnie zeszklijcie na oleju. Gdy będzie gotowa, dodajcie ją do garnka z flakami. Przygotowanie zasmażkiWłóżcie na patelnię mąkę i masło. Smażcie całość do momentu, aż zacznie brązowieć. Wtedy zdejmijcie ją z ognia, dodajcie odrobinę papryki w proszku, dolejcie też odrobinę zimnej wody i wymieszajcie całość. Dodajcie zasmażkę do flaków. Dosypcie też majeranek, doprawcie solą, pieprzem i zagotujcie całość.

Możecie zrobić też flaki bezmięsne – to smaczna i pożywna alternatywa dla tradycyjnej wersji tego dania. Takie wegetariańskie flaczki przygotujecie z boczniaków, ale dobrze sprawdzą się też opieńki czy siedzuń sosnowy.

Jak przyprawić flaki? Ważne wskazówki

Flaki są daniem, które można przyrządzić na wiele sposobów, co pozwala dostosować je do różnych gustów smakowych. Doprawienie flaków to prawdziwa sztuka, a dla niektórych osób może to być sporym wyzwaniem. Odpowiednio dobrane przyprawy potrafią wydobyć z tego dania niesamowity smak i aromat. Warto przede wszystkim postawić na ziele angielskie i liść laurowy – to absolutna podstawa. Trzeba pamiętać też o pieprzu i soli. Smak tej zupy wzbogaci również słodka papryka. Warto dodać także majeranek i gałkę muszkatołową. Flaki wspaniale smakują także z odrobiną sosu sojowego. Dla bardziej wyrazistego smaku można dodać szczyptę ostrej papryki lub imbiru. Ważne jest jednak, aby nie przesadzić z przyprawami, by nie zagłuszyć naturalnego smaku flaków.

