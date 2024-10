Ta sycąca zapiekanka to idealny obiad na Wszystkich Świętych. Zrobię ją dzień wcześniej, a później tylko odgrzeję

Dzień Wszystkich Świętych to nie tylko czas zadumy, ale również spotkania z najbliższymi. Zjeżdża się wtedy cała rodzina i oczywiste jest, że chcemy wszystkich ugościć pysznym jedzeniem. Poza ciastem i przekąskami obowiązkowym punktem jest sycący obiad. Ja w tym roku postanowiłam przyrządzić prostą, ale niezwykle smaczną zapiekankę.

Sycąca zapiekanka z mięsem – prosty przepis

Zapiekanka to idealne danie na obiad dla całej rodziny. Wystarczy kilka prostych składników, które macie pod ręką, by stworzyć pyszną i pożywną potrawę. Jako podstawy możecie użyć makaronu, ryżu lub warzyw. Ja postanowiłam przygotować musakę, czyli tradycyjne greckie danie. Ta warstwowa zapiekanka przykryta delikatnym sosem beszamelowym podbiła podniebienia wielu smakoszy na całym świecie. Idealnie sprawdzi się na obiad podczas rodzinnych uroczystości. Musaka to danie, którego przyrządzenie wymaga nieco czasu, ale efekt końcowy z pewnością wynagrodzi włożony wysiłek.

Przepis: Musaka Zobaczycie, że każdy poprosi o dokładkę tej zapiekanki Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Grecka Czas przygotowania 1 godz. Czas gotowania 40 min. Liczba porcji 6 Składniki 700 g mielonego mięsa

2 bakłażany

400 g ugotowanych ziemniaków

500 ml przecieru pomidorowego

2 łyżki koncentratu pomidorowego

1 cebula

1 ząbek czosnku

oregano

szczypta cynamonu

sól

pieprz

0,5 szklanki czerwonego wina Sposób przygotowania Przygotowanie bakłażanówNajpierw pokrójcie bakłażany w plastry, a następnie posypcie odrobiną soli i odstawcie na 15 minut. Po tym czasie umyjcie bakłażany i odsączcie na ręczniku papierowym. Następnie zgrillujcie na patelni plastry bakłażana lub podpieczcie je w piekarniku. Duszenie mięsaPosiekajcie cebulę i czosnek, a następnie podsmażcie je na oliwie. Dodajcie mięso mielone, a po kilku minutach także wino, koncentrat, przecier, sól, pieprz, a także odrobinę oregano i cynamonu. Duście mięso na małym ogniu przez około 40 minut. Pieczenie zapiekankiW żaroodpornym naczyniu układajcie naprzemiennie bakłażana, ziemniaki, sos mięsny, sos beszamelowy. Zapiekankę zakończcie ziemniakami i beszamelem. Zapiekajcie całość w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez 40 minut.

Kluczowy w musace jest beszamel – to właśnie on nadaje zapiekance delikatności. Koniecznie sprawdźcie, jak zrobić idealnie aksamitny sos beszamelowy bez grudek.

Przepis: Sos beszamelowy Ten sos beszamelowy to prawdziwa uczta dla podniebienia Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Francuska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Składniki 200 ml mleka

50 g twardego żółtego sera

2 łyżki masła

2 łyżki mąki

gałka muszkatołowa

sól, pieprz Sposób przygotowania Mieszanie masła z mąkąRozpuśćcie masło w rondelku, dodajcie do niego mąkę i mieszajcie przez chwilę. Dodanie pozostałych składnikówWolnym strumieniem wlewajcie mleko do rondelka, dodajcie również szczyptę soli, pieprzu i gałki muszkatołowej. Dodawanie seraŚciągnijcie garnek z palnika, dodajcie ser i wymieszajcie.

Jak zrobić pyszną musakę? Praktyczne wskazówki

Aby sos mięsny był jeszcze bardziej aromatyczny, możecie dodać do niego świeże zioła takie jak rozmaryn, tymianek czy majeranek. Dobrze sprawdzi się też czosnek. Z kolei dla miłośników nieco bardziej pikantnych smaków idealne będzie chili w proszku (dodajcie jednak tylko odrobinę tej przyprawy). Do zapiekanki możecie dodać też inne warzywa, na przykład paprykę, cukinię lub marchewkę. Jeśli nie macie zbyt wiele czasu, to zamiast robić samodzielnie sos beszamelowy, śmiało możecie użyć gotowego sosu z torebki. Tradycyjna musaka grecka zawiera mielone mięso jagnięce, ale możecie też eksperymentować z innymi rodzajami mięsa. Zapiekankę podajcie z odrobiną jogurtu naturalnego – danie będzie wtedy jeszcze smaczniejsze. Nie obawiajcie się również dodatku wina do musaki – wyparuje ono w czasie obróbki termicznej. Jeśli potrzebujecie innych pomysłów na pyszny obiad, to możecie przygotować też ekspresowy bigos – idealny na Wszystkich Świętych.

