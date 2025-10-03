Najłatwiejsze kokosanki, jakie znam. Każdy myśli, że kupuję je w dobrej cukierni

Choć w dzisiejszych czasach gotowe desery można dostać bez trudu, zarówno w cukierniach, jak i supermarketach, to te domowe, przygotowane samodzielnie, smakują najlepiej. Zazwyczaj, gdy miałam ochotę na coś słodkiego, piekłam sernik lub szarlotkę. Po jakimś czasie jednak te ciasta mi się znudziły i postanowiłam spróbować czegoś nowego. Zrobiłam kokosanki i to był strzał w dziesiątkę.
Jak zrobić pyszne kokosanki? Prosty przepis
Robiąc kokosanki, skorzystałam z przepisu Anny Starmach. Dla mnie to zawsze gwarancja tego, że taki deser wyjdzie naprawdę pyszny. Potrzebowałam kilku składników, a przygotowanie tego wypieku zajęło tylko pół godziny. Wszyscy w domu poprosili o więcej. Gotowe kokosanki możesz też polać roztopioną czekoladą, wtedy będą jeszcze smaczniejsze. Do polewy warto dodać trochę startej skórki z pomarańczy (wcześniej porządnie umyj owoc i uważaj, by nie zetrzeć białej części skórki, bo będzie gorzka). Jeśli chcesz bardziej urozmaicić ten deser, formując ciasteczka, włóż do środka malutki kawałek czekolady. Dobrze sprawdzi się też migdał lub orzech.
Przepis: Kokosanki
- Kategoria
- Deser
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 30 min.
- Liczba porcji
- 6
- Liczba kalorii
- 336 w każdej porcji
Składniki
- 200 g wiórków kokosowych
- 150 g cukru
- 60 g masła
- 4 białka
- 1 łyżka mąki ziemniaczanej
- 1 łyżka soku z cytryny
Sposób przygotowania
- Przygotowanie masyPodgrzej masło, dodaj 100 g cukru. Podgrzewaj dalej i poczekaj, aż się rozpuści. Wtedy dorzuć wiórki kokosowe. Całość wymieszaj i poczekaj, aż masa przestygnie.
- Ubijanie białekUbij białka na sztywną pianę, pod koniec dodaj pozostały cukier, sok z cytryny i mąkę ziemniaczaną. Stopniowo wymieszaj ze sobą obie masy.
- Pieczenie kokosanekNa blachę wyłożoną papierem do pieczenia nakładaj i formuj masę przy użyciu małej łyżeczki. Piecz 16–18 minut w temperaturze 180 stopni.
Pomysły na inne kokosowe desery
Jeśli jesteś miłośnikiem kokosowego smaku, możesz przygotować więcej pysznych deserów. Ciekawym pomysłem jest zrobienie puddingu kokosowego. Wystarczy, że namoczysz nasiona chia w mleku kokosowym, dodasz odrobinę syropu klonowego lub miodu i wstawisz całość do lodówki. Po kilku godzinach otrzymasz pyszną przekąskę o cudownie kremowej konsystencji. Możesz na koniec dodać też małe kawałeczki owoców, na przykład mango lub ananasa, a całość posypać wiórkami kokosowymi.
Inną propozycją są kulki kokosowe à la Raffaello. Wymieszaj razem mielone migdały, wiórki kokosowe i mleko skondensowane. Uformuj kulki, włóż do środka migdał, a na koniec obtocz w wiórkach kokosowych.
Możesz przygotować także lody kokosowe lub ryż na mleku kokosowym – wystarczy, że zamiast zwykłego mleka użyjesz kokosowego. Dodaj wanilię i kardamon, a deser nabierze niezwykłego aromatu.
