Najłatwiejsze kokosanki, jakie znam. Każdy myśli, że kupuję je w dobrej cukierni

Choć w dzisiejszych czasach gotowe desery można dostać bez trudu, zarówno w cukierniach, jak i supermarketach, to te domowe, przygotowane samodzielnie, smakują najlepiej. Zazwyczaj, gdy miałam ochotę na coś słodkiego, piekłam sernik lub szarlotkę. Po jakimś czasie jednak te ciasta mi się znudziły i postanowiłam spróbować czegoś nowego. Zrobiłam kokosanki i to był strzał w dziesiątkę.

Jak zrobić pyszne kokosanki? Prosty przepis

Robiąc kokosanki, skorzystałam z przepisu Anny Starmach. Dla mnie to zawsze gwarancja tego, że taki deser wyjdzie naprawdę pyszny. Potrzebowałam kilku składników, a przygotowanie tego wypieku zajęło tylko pół godziny. Wszyscy w domu poprosili o więcej. Gotowe kokosanki możesz też polać roztopioną czekoladą, wtedy będą jeszcze smaczniejsze. Do polewy warto dodać trochę startej skórki z pomarańczy (wcześniej porządnie umyj owoc i uważaj, by nie zetrzeć białej części skórki, bo będzie gorzka). Jeśli chcesz bardziej urozmaicić ten deser, formując ciasteczka, włóż do środka malutki kawałek czekolady. Dobrze sprawdzi się też migdał lub orzech.

Przepis: Kokosanki Te kokosanki pokochałam od pierwszego kęsa, musisz spróbować. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 336 w każdej porcji Składniki 200 g wiórków kokosowych

150 g cukru

60 g masła

4 białka

1 łyżka mąki ziemniaczanej

1 łyżka soku z cytryny Sposób przygotowania Przygotowanie masyPodgrzej masło, dodaj 100 g cukru. Podgrzewaj dalej i poczekaj, aż się rozpuści. Wtedy dorzuć wiórki kokosowe. Całość wymieszaj i poczekaj, aż masa przestygnie. Ubijanie białekUbij białka na sztywną pianę, pod koniec dodaj pozostały cukier, sok z cytryny i mąkę ziemniaczaną. Stopniowo wymieszaj ze sobą obie masy. Pieczenie kokosanekNa blachę wyłożoną papierem do pieczenia nakładaj i formuj masę przy użyciu małej łyżeczki. Piecz 16–18 minut w temperaturze 180 stopni.

Pomysły na inne kokosowe desery

Jeśli jesteś miłośnikiem kokosowego smaku, możesz przygotować więcej pysznych deserów. Ciekawym pomysłem jest zrobienie puddingu kokosowego. Wystarczy, że namoczysz nasiona chia w mleku kokosowym, dodasz odrobinę syropu klonowego lub miodu i wstawisz całość do lodówki. Po kilku godzinach otrzymasz pyszną przekąskę o cudownie kremowej konsystencji. Możesz na koniec dodać też małe kawałeczki owoców, na przykład mango lub ananasa, a całość posypać wiórkami kokosowymi.

Inną propozycją są kulki kokosowe à la Raffaello. Wymieszaj razem mielone migdały, wiórki kokosowe i mleko skondensowane. Uformuj kulki, włóż do środka migdał, a na koniec obtocz w wiórkach kokosowych.

Możesz przygotować także lody kokosowe lub ryż na mleku kokosowym – wystarczy, że zamiast zwykłego mleka użyjesz kokosowego. Dodaj wanilię i kardamon, a deser nabierze niezwykłego aromatu.

