Najłatwiejsze kokosanki, jakie znam. Każdy myśli, że kupuję je w dobrej cukierni
Udostępnijdodaj Skomentuj
Przepisy

Najłatwiejsze kokosanki, jakie znam. Każdy myśli, że kupuję je w dobrej cukierni

Dodano: 
Kokosanki
Kokosanki Źródło: Freepik
Wspaniale smakują, są miękkie w środku, ale chrupiące na zewnątrz. Jeśli masz ochotę na coś naprawdę obłędnie smacznego, spróbuj przygotować kokosanki. Wypróbuj przepis, z którego zawsze wychodzą.

Choć w dzisiejszych czasach gotowe desery można dostać bez trudu, zarówno w cukierniach, jak i supermarketach, to te domowe, przygotowane samodzielnie, smakują najlepiej. Zazwyczaj, gdy miałam ochotę na coś słodkiego, piekłam sernik lub szarlotkę. Po jakimś czasie jednak te ciasta mi się znudziły i postanowiłam spróbować czegoś nowego. Zrobiłam kokosanki i to był strzał w dziesiątkę.

Jak zrobić pyszne kokosanki? Prosty przepis

Robiąc kokosanki, skorzystałam z przepisu Anny Starmach. Dla mnie to zawsze gwarancja tego, że taki deser wyjdzie naprawdę pyszny. Potrzebowałam kilku składników, a przygotowanie tego wypieku zajęło tylko pół godziny. Wszyscy w domu poprosili o więcej. Gotowe kokosanki możesz też polać roztopioną czekoladą, wtedy będą jeszcze smaczniejsze. Do polewy warto dodać trochę startej skórki z pomarańczy (wcześniej porządnie umyj owoc i uważaj, by nie zetrzeć białej części skórki, bo będzie gorzka). Jeśli chcesz bardziej urozmaicić ten deser, formując ciasteczka, włóż do środka malutki kawałek czekolady. Dobrze sprawdzi się też migdał lub orzech.

Przepis: Kokosanki

Te kokosanki pokochałam od pierwszego kęsa, musisz spróbować.

Kategoria
Deser
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
30 min.
Liczba porcji
6
Liczba kalorii
336 w każdej porcji

Składniki

  • 200 g wiórków kokosowych
  • 150 g cukru
  • 60 g masła
  • 4 białka
  • 1 łyżka mąki ziemniaczanej
  • 1 łyżka soku z cytryny

Sposób przygotowania

  1. Przygotowanie masyPodgrzej masło, dodaj 100 g cukru. Podgrzewaj dalej i poczekaj, aż się rozpuści. Wtedy dorzuć wiórki kokosowe. Całość wymieszaj i poczekaj, aż masa przestygnie.
  2. Ubijanie białekUbij białka na sztywną pianę, pod koniec dodaj pozostały cukier, sok z cytryny i mąkę ziemniaczaną. Stopniowo wymieszaj ze sobą obie masy.
  3. Pieczenie kokosanekNa blachę wyłożoną papierem do pieczenia nakładaj i formuj masę przy użyciu małej łyżeczki. Piecz 16–18 minut w temperaturze 180 stopni.

Pomysły na inne kokosowe desery

Jeśli jesteś miłośnikiem kokosowego smaku, możesz przygotować więcej pysznych deserów. Ciekawym pomysłem jest zrobienie puddingu kokosowego. Wystarczy, że namoczysz nasiona chia w mleku kokosowym, dodasz odrobinę syropu klonowego lub miodu i wstawisz całość do lodówki. Po kilku godzinach otrzymasz pyszną przekąskę o cudownie kremowej konsystencji. Możesz na koniec dodać też małe kawałeczki owoców, na przykład mango lub ananasa, a całość posypać wiórkami kokosowymi.

Inną propozycją są kulki kokosowe à la Raffaello. Wymieszaj razem mielone migdały, wiórki kokosowe i mleko skondensowane. Uformuj kulki, włóż do środka migdał, a na koniec obtocz w wiórkach kokosowych.

Możesz przygotować także lody kokosowe lub ryż na mleku kokosowym – wystarczy, że zamiast zwykłego mleka użyjesz kokosowego. Dodaj wanilię i kardamon, a deser nabierze niezwykłego aromatu.

Czytaj też:
Dodawaj szczyptę do kawy i obserwuj efekty. Wspiera odchudzanie, odmładza i przyspiesza metabolizmCzytaj też:
Przygotowałam muffinki dyniowe z przepisu dietetyczki, wyszły genialne. Zrobią furorę w twoim domu

Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl