Przygotowałam muffinki dyniowe z przepisu dietetyczki, wyszły genialne. Zrobią furorę w twoim domu

Gdy nadchodzi jesień, wiele osób chętnie sięga po przepisy na aromatyczne ciasta z sezonowych produktów. Królują więc wypieki ze śliwkami, jabłkami, ale też dynią. Miłośnicy takich wypieków koniecznie powinni przygotować muffinki dyniowe. To idealna propozycja na pyszny deser – są mięciutkie i dosłownie rozpływają się w ustach. Dodatkowo podczas ich pieczenia w domu roznosi się cudowny aromat cynamonu.

Jak zrobić muffinki dyniowe? Świetny przepis

Przygotowanie tych babeczek nie wymaga dużo czasu ani specjalnych umiejętności kulinarnych. Z tym przepisem bez problemu poradzą sobie nawet debiutanci. Co więcej, te babeczki nie są bardzo kaloryczne, ponieważ nie zawierają cukru, a jego zamiennik – ksylitol. Jest to naturalny słodzik, który ma znacznie mniej kalorii. Po taki deser mogą więc sięgnąć nawet osoby, które się odchudzają. Przepis znalazłam na Instagramowym koncie dietetyczki Anny Reguły.

Muffinki dyniowe

Składniki:
150 g mąki orkiszowej

200 g puree z dyni Hokkaido

2 jajka

60 g ksylitolu

30 g masła ekstra

20 g oliwy cytrynowej

20 g czekolady gorzkiej 85%

pół łyżeczki cynamonu

1 łyżeczka cukru wanilinowego

1 łyżeczka proszku do pieczenia

szczpyta soli Sposób przygotowania Mieszanie składnikówNajpierw wymieszaj jajka, purée z dyni, oliwę, słodzidło, proszek do pieczenia, sodę, przyprawy i sól. Później dodaj mąkę i ponownie wymieszaj, ale nie za długo. Na końcu dodaj posiekaną czekoladę. Pieczenie muffinekPrzełóż masę do foremek na muffinki. Piecz w 180°C przez ok. 25 minut (do suchego patyczka).

Żeby przygotować purée z dyni, musisz najpierw pokroić dynię (możesz ze skórką), ugotować ją do miękkości, a później rozgnieść widelcem lub zblendować. Muffinki po upieczeniu możesz przyozdobić jogurtem – najlepiej sprawdzi się Skyr waniliowy. Później posyp całość orzechami włoskimi, pestkami dyni, kawałkami czekolady czy kakao.

Co jeszcze można przygotować z dyni?

Dynia jest warzywem, które świetnie nadaje się do dań wytrawnych, ale też słodkich. Doskonale zastępuje część tłuszczu w wypiekach, a do tego nadaje im wspaniały kolor. Można z niej przygotować nie tylko babeczki, ale też inne słodkości. Koniecznie spróbuj upiec puszyste ciasto z dyni – smakuje obłędnie.

Z tego warzywa możesz zrobić również rozgrzewającą zupę dyniową lub upiec ją jako dodatek do obiadu bądź składnik sałatek. Dobrze sprawdza się też w przetworach, jako dżem. Niektórzy wykorzystują dynię również jako nadzienie do pierogów lub naleśników.

