Przygotowałam muffinki dyniowe z przepisu dietetyczki, wyszły genialne. Zrobią furorę w twoim domu

Gdy nadchodzi jesień, wiele osób chętnie sięga po przepisy na aromatyczne ciasta z sezonowych produktów. Królują więc wypieki ze śliwkami, jabłkami, ale też dynią. Miłośnicy takich wypieków koniecznie powinni przygotować muffinki dyniowe. To idealna propozycja na pyszny deser – są mięciutkie i dosłownie rozpływają się w ustach. Dodatkowo podczas ich pieczenia w domu roznosi się cudowny aromat cynamonu.
Jak zrobić muffinki dyniowe? Świetny przepis
Przygotowanie tych babeczek nie wymaga dużo czasu ani specjalnych umiejętności kulinarnych. Z tym przepisem bez problemu poradzą sobie nawet debiutanci. Co więcej, te babeczki nie są bardzo kaloryczne, ponieważ nie zawierają cukru, a jego zamiennik – ksylitol. Jest to naturalny słodzik, który ma znacznie mniej kalorii. Po taki deser mogą więc sięgnąć nawet osoby, które się odchudzają. Przepis znalazłam na Instagramowym koncie dietetyczki Anny Reguły.
Przepis: Muffinki dyniowe
Te babeczki smakują genialnie, musisz spróbować je zrobić.
- Kategoria
- Deser
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 30 min.
- Czas gotowania
- 25 min.
- Liczba porcji
- 6
- Liczba kalorii
- 259 w każdej porcji
Składniki
- 150 g mąki orkiszowej
- 200 g puree z dyni Hokkaido
- 2 jajka
- 60 g ksylitolu
- 30 g masła ekstra
- 20 g oliwy cytrynowej
- 20 g czekolady gorzkiej 85%
- pół łyżeczki cynamonu
- 1 łyżeczka cukru wanilinowego
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- szczpyta soli
Sposób przygotowania
- Mieszanie składnikówNajpierw wymieszaj jajka, purée z dyni, oliwę, słodzidło, proszek do pieczenia, sodę, przyprawy i sól. Później dodaj mąkę i ponownie wymieszaj, ale nie za długo. Na końcu dodaj posiekaną czekoladę.
- Pieczenie muffinekPrzełóż masę do foremek na muffinki. Piecz w 180°C przez ok. 25 minut (do suchego patyczka).
Żeby przygotować purée z dyni, musisz najpierw pokroić dynię (możesz ze skórką), ugotować ją do miękkości, a później rozgnieść widelcem lub zblendować. Muffinki po upieczeniu możesz przyozdobić jogurtem – najlepiej sprawdzi się Skyr waniliowy. Później posyp całość orzechami włoskimi, pestkami dyni, kawałkami czekolady czy kakao.
Co jeszcze można przygotować z dyni?
Dynia jest warzywem, które świetnie nadaje się do dań wytrawnych, ale też słodkich. Doskonale zastępuje część tłuszczu w wypiekach, a do tego nadaje im wspaniały kolor. Można z niej przygotować nie tylko babeczki, ale też inne słodkości. Koniecznie spróbuj upiec puszyste ciasto z dyni – smakuje obłędnie.
Z tego warzywa możesz zrobić również rozgrzewającą zupę dyniową lub upiec ją jako dodatek do obiadu bądź składnik sałatek. Dobrze sprawdza się też w przetworach, jako dżem. Niektórzy wykorzystują dynię również jako nadzienie do pierogów lub naleśników.
