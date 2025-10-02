Dodawaj szczyptę do kawy i obserwuj efekty. Wspiera odchudzanie, odmładza i przyspiesza metabolizm

Kawa nie tylko świetnie pobudza i doskonale smakuje, ale może być też cennym źródłem dodatkowych składników odżywczych. Wystarczy, że dorzucisz do niej odpowiednie przyprawy. Jednym z najpopularniejszych dodatków jest cynamon lub kardamon. Warto jednak nieco poeksperymentować.

Świetna przyprawa do kawy

Zamiast popularnego cukru znacznie lepszym rozwiązaniem jest dodanie do kawy przypraw, które naturalnie nadają jej cudownego smaku, a dodatkowo sprawiają, że staje się zdrowsza. Moim ostatnim odkryciem jest kawa z gałką muszkatołową. Niewiele osób o tym wie, ale uważana jest za afrodyzjak, a więc zwiększa libido. Była stosowana w tym celu już wiele lat temu w medycynie wschodniej. Ta przyprawa może wspomagać także odchudzanie, jednak trzeba pamiętać o tym, że nie jest magicznym środkiem, dzięki któremu kilogramy same zaczną znikać. Hamuje apetyt, przyspiesza metabolizm i reguluje trawienie, co z kolei może przekładać się na lekkie zmniejszenie wagi, jeśli używamy tej przyprawy dość często. Jej działanie ma charakter wspomagający i może być jedynie uzupełnieniem zdrowej diety oraz aktywności fizycznej, a nie substytutem leczenia czy metod odchudzania.

Dodatkowo ta przyprawa, dzięki swoim właściwościom przeciwzapalnym, spowalnia procesy starzenia się organizmu (poprzez zwalczanie wolnych rodników).

Jakie jeszcze właściwości ma gałka muszkatołowa?

Gałka muszkatołowa pomaga przy problemach gastrycznych, takich jak niestrawność, wzdęcia, biegunki czy bóle brzucha. Ma także wspomniane działanie przeciwzapalne, co nie tylko przekłada się na wolniejsze starzenie się organizmu, ale też zmniejsza ryzyko wystąpienia niektórych chorób. Ma także pozytywny wpływ na układ krążenia – może działać przeciwzakrzepowo, zmniejszając lepkość krwi i obniżając poziom „złego” cholesterolu. Wspiera także układ nerwowy.

Warto jednak pamiętać, że gałka muszkatołowa spożywana w większych ilościach może być szkodliwa. Zawiera bowiem związki, takie jak mirystycyna, które w nadmiarze mogą działać toksycznie. Dlatego zawsze należy używać jej w małych ilościach – szczypta w zupełności wystarczy.

Do czego dodać gałkę muszkatołową?

Gałkę muszkatołową można dodać do kawy (pamiętaj, że wystarczy tylko szczypta), ale nie tylko. Doskonale sprawdza się w daniach słodkich, na przykład deserach, kompotach czy ciastach, nadając im głęboki, korzenny aromat. Świetnie jednak pasuje też do potraw wytrawnych – doskonale wzbogaca smak mięs, zup i sosów. Możesz też przygotować kefir z gałką muszkatołową, który wspomaga zasypianie.

