Te mięciutkie ciasteczka to mój sposób na poprawę humoru. Zrobisz je w 20 minut bez mąki

Kiedy za oknem robi się szaro i brzydko, człowiek zaczyna szukać prostych sposobów, by rozjaśnić sobie dzień. Najlepiej sprawdzają się te, które działają „tu i teraz”. Nie wymagają długich przygotowań ani skomplikowanych zabiegów. Te ciasteczka spełniają wszystkie te kryteria. Właśnie dlatego zagościły w mojej kuchni na stałe. Wyciągam je niczym asa z rękawa, zawsze gdy dopada mnie gorszy dzień. Przeganiają wszystkie smutki już po pierwszym kęsie.

Jak zrobić ekspresowe ciasteczka na poprawę humoru?

Nie potrzebujesz długiej listy składników. Nie musisz wyciągać nawet mąki. Wystarczy pięć prostych i łatwo dostępnych produktów – gorzka czekolada, masło orzechowe, jajka, szczypta soli i odrobina proszku do pieczenia. Sam proces robienia słodkości nie nastręczy ci żadnych trudności. Musisz tylko wszystko wymieszać i uformować ciasta z powstałej masy. Na koniec słodkości powinny trafić do piekarnika na 12 minut. Jeśli chcesz, możesz wzbogacić ten bazowy przepis o inne „elementy”, na przykład posiekane orzechy, rodzynki, suszone śliwki, cynamon. Masz szerokie pole do popisu. Wystarczy dodać jeden składnik, by ciastka nabrały zupełnie nowego charakteru. Dlatego nie bój się eksperymentować i twórz własne połączenia smaków. To świetna zabawa, która może cię też odstresować.

Przepis: Ciasteczka czekoladowe Świetnie smakują i poprawiają humor. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 306 w każdej porcji Składniki 100 g czekolady gorzkiej 80%

300 g masła orzechowego

2 jajka

szczypta soli

łyżeczka proszku do pieczenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówRozpuść czekoladę w kąpieli wodnej. Łączenie składnikówDodaj do przestudzonej czekolady pozostałe składniki i całość wymieszaj. Z powstałej masy uformuj ciasteczka. Pieczenie ciasteczekWyłóż ciasteczka na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Piecz w temperaturze 180 stopni przez 12 minut

Dlaczego ekspresowe ciasteczka poprawiają humor?

Ich sekret tkwi w gorzkiej czekoladzie. To bogate źródło kakao. Ono dostarcza z kolei organizmowi wielu cennych związków. Na pierwszy plan wysuwa się magnez, który wspomaga pracę układu nerwowego. Wspiera równowagę elektrolitową i pomaga stabilizować poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. Ważną rolę w regulowaniu nastroju odgrywa również teobromina. Łagodnie pobudza, zapobiegając spadkom energii. Jednocześnie ułatwia wyciszenie i odzyskanie równowagi.

