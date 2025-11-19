Możesz jeść bez wyrzutów sumienia. Wypróbuj przepis na „odchudzoną” szarlotkę bez białego cukru

Większość z nas uwielbia ciasta. Zwłaszcza w jesienne, ponure dni potrafią naprawdę poprawić humor. Co jednak, gdy jesteśmy na diecie? Takie smakołyki mogą przecież bardzo utrudnić naszą walkę z nadprogramowymi kilogramami. Wtedy jednak warto sięgnąć po przepisy na fit desery. Takie alternatywy pozwolą cieszyć się smakiem słodkości, nie rezygnując z efektów diety.
Jak zrobić fit szarlotkę? Prosty przepis
Jesień to czas, kiedy w domu najczęściej unosi się zapach świeżo upieczonej szarlotki. To właśnie to ciasto kojarzy nam się z tą porą roku. Jeśli jednak jesteś na diecie, koniecznie przygotuj fit wersję tego wypieku. Nie zawiera ona białego cukru, a zamiast klasycznej mąki pszennej należy użyć mąki owsianej. Wypieki z jej użyciem zyskują lekko orzechowy, słodkawy smak i są bardziej wilgotne oraz zwarte.
Przepis: Fit szarlotka
Ta szarlotka jest mniej kaloryczna od tej z klasycznego przepisu.
- Kategoria
- Deser
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 55 min.
- Liczba porcji
- 8
- Liczba kalorii
- 170 w każdej porcji
Składniki
Ciasto:
- 130 g zmielonych płatków owsianych
- 2 łyżki otrębów
- 80 g mąki pełnoziarnistej
- 10 g ksylitolu
- 50 g zimnego masła (lub oleju kokosowego)
- 1 jajko
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- szczypta cynamonu
Nadzienie:
- 1,5 kg jabłek
- ½ łyżeczki cynamonu
Sposób przygotowania
- Przygotowanie ciastaZmiel płatki owsiane w blenderze na proszek. Przenieś do miski i dodaj otręby, mąkę, proszek do pieczenia, cynamon, jajko ksylitol raz zimne masło. Zagnieć składniki na kruche ciasto. Następnie schłódź ciasto w lodówce przez około 15 minut.
- Duszenie jabłekW czasie gdy ciasto się chłodzi, obierz jabłka i zetrzyj je na tarce. Przełóż do garnka, podduś na małym ogniu przez co najmniej 10 minut. Pod koniec gotowania dodaj cynamon.
- Pieczenie szarlotkiPodziel ciasto na dwie części. Rozwałkuj obie na prostokąty. Wyłóż jedną część ciasta jako spód w foremce, nałóż uprażone jabłka, a następnie przykryj drugą częścią ciasta. Piecz w temperaturze 180 °C przez 25–30 minut.
Inne pomysły na dietetyczne wypieki
W fit wypiekach białą mąkę warto zastąpić mąkami pełnoziarnistymi, które są bogate w błonnik i mają niższy indeks glikemiczny. To z kolei przekłada się na lepsze trawienie, ale również na fakt, że dłużej jesteśmy syci. Kolejnym ważnym składnikiem jest cukier – tak jak w przepisie powyżej, zastąp go ksylitolem, by nie dostarczać sobie zbędnych kalorii. Co więcej, zamiast masła czy margaryny warto sięgnąć po zdrowe tłuszcze roślinne, takie jak olej kokosowy czy oliwa z oliwek.
Ciekawym pomysłem jest też przygotowanie placuszków z bananów – nie musisz ich dosładzać białym cukrem, ponieważ naturalnie będą już słodkie dzięki użyciu tych żółtych owoców. Możesz zrobić także brownie z fasoli, w którym głównym składnikiem jest czarna fasola, dzięki czemu ma dużo białka i błonnika, a mniej tłuszczu niż klasyczne. Z kolei jako pyszna dietetyczna przekąska idealnie sprawdzi się warstwowy deser z greckiego jogurtu, świeżych owoców i odrobiny miodu. Koniecznie wypróbuj też przepis na dietetyczną napoleonkę.
