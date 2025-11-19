Możesz jeść bez wyrzutów sumienia. Wypróbuj przepis na „odchudzoną” szarlotkę bez białego cukru

Większość z nas uwielbia ciasta. Zwłaszcza w jesienne, ponure dni potrafią naprawdę poprawić humor. Co jednak, gdy jesteśmy na diecie? Takie smakołyki mogą przecież bardzo utrudnić naszą walkę z nadprogramowymi kilogramami. Wtedy jednak warto sięgnąć po przepisy na fit desery. Takie alternatywy pozwolą cieszyć się smakiem słodkości, nie rezygnując z efektów diety.

Jak zrobić fit szarlotkę? Prosty przepis

Jesień to czas, kiedy w domu najczęściej unosi się zapach świeżo upieczonej szarlotki. To właśnie to ciasto kojarzy nam się z tą porą roku. Jeśli jednak jesteś na diecie, koniecznie przygotuj fit wersję tego wypieku. Nie zawiera ona białego cukru, a zamiast klasycznej mąki pszennej należy użyć mąki owsianej. Wypieki z jej użyciem zyskują lekko orzechowy, słodkawy smak i są bardziej wilgotne oraz zwarte.

Przepis: Fit szarlotka Ta szarlotka jest mniej kaloryczna od tej z klasycznego przepisu. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 55 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 170 w każdej porcji Składniki Ciasto: 130 g zmielonych płatków owsianych

2 łyżki otrębów

80 g mąki pełnoziarnistej

10 g ksylitolu

50 g zimnego masła (lub oleju kokosowego)

1 jajko

1 łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta cynamonu Nadzienie: 1,5 kg jabłek

½ łyżeczki cynamonu Sposób przygotowania Przygotowanie ciastaZmiel płatki owsiane w blenderze na proszek. Przenieś do miski i dodaj otręby, mąkę, proszek do pieczenia, cynamon, jajko ksylitol raz zimne masło. Zagnieć składniki na kruche ciasto. Następnie schłódź ciasto w lodówce przez około 15 minut. Duszenie jabłekW czasie gdy ciasto się chłodzi, obierz jabłka i zetrzyj je na tarce. Przełóż do garnka, podduś na małym ogniu przez co najmniej 10 minut. Pod koniec gotowania dodaj cynamon. Pieczenie szarlotkiPodziel ciasto na dwie części. Rozwałkuj obie na prostokąty. Wyłóż jedną część ciasta jako spód w foremce, nałóż uprażone jabłka, a następnie przykryj drugą częścią ciasta. Piecz w temperaturze 180 °C przez 25–30 minut.

Inne pomysły na dietetyczne wypieki

W fit wypiekach białą mąkę warto zastąpić mąkami pełnoziarnistymi, które są bogate w błonnik i mają niższy indeks glikemiczny. To z kolei przekłada się na lepsze trawienie, ale również na fakt, że dłużej jesteśmy syci. Kolejnym ważnym składnikiem jest cukier – tak jak w przepisie powyżej, zastąp go ksylitolem, by nie dostarczać sobie zbędnych kalorii. Co więcej, zamiast masła czy margaryny warto sięgnąć po zdrowe tłuszcze roślinne, takie jak olej kokosowy czy oliwa z oliwek.

Ciekawym pomysłem jest też przygotowanie placuszków z bananów – nie musisz ich dosładzać białym cukrem, ponieważ naturalnie będą już słodkie dzięki użyciu tych żółtych owoców. Możesz zrobić także brownie z fasoli, w którym głównym składnikiem jest czarna fasola, dzięki czemu ma dużo białka i błonnika, a mniej tłuszczu niż klasyczne. Z kolei jako pyszna dietetyczna przekąska idealnie sprawdzi się warstwowy deser z greckiego jogurtu, świeżych owoców i odrobiny miodu. Koniecznie wypróbuj też przepis na dietetyczną napoleonkę.

Czytaj też:

Zamiast słodyczy robię ten koktajl od dietetyka. Słodki, sycący i pomaga trzymać apetyt w ryzachCzytaj też:

Mało kto po niego sięga, a świetnie wspiera serce i obniża cholesterol. Łyżeczka dziennie wystarczy