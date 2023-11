Przepis na dietetyczną napoleonkę. Jest obłędna, a nie pójdzie w boczki

Napoleonka to tradycyjny polski wypiek, który składa się z masy budyniowej oraz dwóch blatów ciasta. Na wierzchu z kolei posypany jest cukrem pudrem. Ciasto to bywa też nazywane kremówką. Uwielbia je większość z nas, jednak to istna bomba kaloryczna. Ci, którzy są na diecie, muszą odmawiać sobie tej „chwili przyjemności”. Mamy jednak sposób, by nawet osoby, które się odchudzają, mogły cieszyć się wspaniałym smakiem napoleonki. Wystarczy lekko zmodyfikować klasyczny przepis na ten przysmak.

Jak zrobić dietetyczną napoleonkę? Przepis

Jeśli lubicie ciasta z budyniem, jednak jesteście w trakcie odchudzania i liczycie kalorie – koniecznie spróbujcie przepisu na fit napoleonkę. Tradycyjne ciasto jest w niej zastąpione herbatnikami, a tucząca masa przygotowana jest w wersji dietetycznej.

Przepis: Fit napoleonka Napoleonka z tego przepisu to prawdziwa uczta dla zmysłów. Mogą ją jeść nawet osoby na diecie odchudzającej. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 6 Składniki 170 g herbatników,

200 g kaszy jaglanej,

pół łyżeczki soli,

60 g ksylitolu,

500 ml mleka kokosowego,

500 ml wody,

1 łyżka ekstraktu z wanilii. Sposób przygotowania Przygotujcie kaszę jaglanąNajpierw przepłuczcie kaszę jaglaną na sitku, a następnie przelejcie wrzątkiem i wsypcie do rondelka. Dodajcie pozostałe składnikiDo kaszy dodajcie pozostałe składniki takie jak mleko kokosowe, ekstrakt waniliowy, sól i wodę. Gotujcie masęCałość gotujcie na wolnym ogniu przez około 20 minut – do momentu, aż kasza będzie miękka i wchłonie cały płyn. Jeżeli będzie taka konieczność, to dodajcie odrobinę wody. Zblendujcie całośćCiepłą masę przełóżcie do blendera i dodajcie ksylitol (lub inny, zdrowy zamiennik cukru). Całość zmiksujcie na idealnie gładki krem, który będzie przypominać budyń. Przełóżcie herbatniki masąWyłóżcie formę papierem do pieczenia, a na jej spodzie ułóżcie warstwę herbatników. Na herbatniki wyłóżcie przygotowany krem i przykryjcie go kolejną warstwą ciastek. Wstawcie ciasto do lodówki na kilka godzin. Możecie wyjąć je, gdy będziecie mieć pewność, że krem mocno stężał.

Ciekawym sposobem na błyskawiczne zrobienie napoleonki jest też użycie ciasta francuskiego – pamiętajcie jednak, że jest ono bardzo tuczące, ponieważ ma wysoką zawartość tłuszczu oraz kalorii, dlatego nie jest polecane na diecie odchudzającej.

Domowe wypieki – wskazówki, dzięki którym schudniecie

Jeśli w sklepie lub cukierni najdzie was ochota na ciasto, na widok którego aż cieknie ślinka – zanim je kupicie, to zastanówcie się najpierw, czy nie można go zastąpić domowym, zdrowszym, a przede wszystkim mniej kalorycznym wypiekiem. Robiąc takie słodycze samodzielnie, w przypadku osób na diecie odchudzającej, warto trzymać się następujących zasad:



użyjcie innej mąki niż pszenna (na przykład owsianej, kukurydzianej, jaglanej),

jeśli do wypieku musicie użyć nabiału – wybierajcie chude mleko i sery,

zrezygnujcie z dodatku suszonych owoców na rzecz świeżych (wybierajcie te niskokaloryczne),

nie smarujcie blachy do pieczenia masłem, tylko wyłóżcie ją papierem do pieczenia,

zrezygnujcie z cukru na rzecz jego zdrowszego zamiennika,

nie posypujcie ciasta cukrem pudrem (możecie użyć na przykład pudru z ksylitolu).

Jakie słodycze jeść na diecie odchudzającej?

Na diecie odchudzającej czasami możecie sięgnąć po coś słodkiego, jednak pamiętajcie, że najważniejszy jest umiar. Ważne jest także rozsądne wybieranie słodyczy – warto postawić na te dietetyczne, które nie spowodują, że wszystkie wasze dotychczasowe wysiłki pójdą na marne. Wspaniale smakuje na przykład fit tiramisu, dietetyczny deser czekoladowy lub niskokaloryczne, domowe ptasie mleczko.

Jeśli decydujecie się na gotowe słodycze ze sklepu – przeprowadźcie najpierw porządną selekcję i koniecznie zapoznajcie się z ich składem. Na zamieszczonej etykiecie należy zwrócić uwagę na zawartość cukru oraz kaloryczność produktu. Warto wybierać niskokaloryczne słodycze. Takie zdrowsze i bardziej wskazane na diecie słodkości to między innymi:



gorzka czekolada,

suche gofry,

świeże owoce,

lody naturalne bez dodatku cukru.

