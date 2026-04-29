Karol Okrasa dodał to do mielonych. 2 nietypowe składniki, a smak lepszy niż z restauracji

Kotlety mielone są obecne na polskich stołach od pokoleń. Smaczne, sycące i kojarzą się z domowym obiadem. Ich przygotowanie jest stosunkowo proste i często goszczą w codziennym menu. Jednak to właśnie przyprawy, proporcje składników czy drobne kulinarne triki sprawiają, że w każdym domu mogą smakować nieco inaczej. Dzięki temu nawet tak tradycyjne danie potrafi zaskakiwać różnorodnością. Ja uwielbiam przepis Karola Okrasy na tę potrawę. Gdy zrobiłam je po raz pierwszy u siebie w domu, wszyscy nie mogli się nachwalić tego dania.

Kotlety mielone z przepisu Karola Okrasy

Karol Okrasa znany jest z tego, że lubi przełamywać kulinarne schematy i nadawać tradycyjnym daniom nowy charakter. W swoich kotletach mielonych dodaje dwa dość nietypowe składniki. Chodzi o żurawinę i masło orzechowe. Żurawina wprowadza delikatną słodycz i lekko kwaskowy akcent. To świetnie równoważy smak mięsa. Z kolei masło orzechowe nadaje kotletom wyjątkowej kremowości i głębi. Sprawia to też, że są jeszcze bardziej soczyste. Dzięki takim dodatkom klasyczne mielone zyskują zupełnie nowy, zaskakujący smak.

Przepis: Kotlety mielone Karola Okrasy Te kotlety są sto razy lepsze niż klasyczne. Każdy będzie się zajadać Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 371 w każdej porcji Składniki 500 g mięsa mielonego (najlepiej wieprzowo-wołowego)

150 g suszonej żurawiny

1 łyżka masła orzechowego

świeżo mielony pieprz Sposób przygotowania Mieszanie składnikówDo mięsa mielonego dodaj drobno posiekaną żurawinę, masło orzechowe i sporą szczyptę pieprzu. Formowanie kotletówCałość dokładnie wyrób, aż masa będzie jednolita i lekko kleista. Uformuj kotlety. Smażenie kotletówSmaż je na rozgrzanej patelni, aż będą dobrze zrumienione z obu stron.

Inne pomysły na nietypowe mielone

Kotlety mielone dają ogromne pole do eksperymentów. Nietypowe dodatki mogą całkowicie odmienić ich smak. Można dodać do nich starte warzywa, takie jak cukinia czy marchewka. Sprawiają, że kotlety są bardziej soczyste i delikatniejsze. Ciekawym pomysłem są też suszone pomidory lub oliwki. Niektórzy sięgają po sery, np. feta albo cheddar, które podczas smażenia. Uwielbiam to, że w trakcie smażenie lekko się rozpuszczają. Świetnie sprawdzają się również świeże zioła. Odpowiednia będzie kolendra, natka pietruszki. Ja lubię dorzucić też odrobinkę tymianku, choć wiem, że nie każdemu będzie pasował ten aromat.

Możliwości jest naprawdę sporo i można iść w bardzo różne kierunki smakowe. Do mielonych świetnie pasują np. karmelizowana cebula albo odrobina miodu, które dodają lekkiej słodyczy i głębi. Jeśli chcesz pójść jeszcze dalej, możesz spróbować nadzienia w środku kotleta. Postaw wtedy na kawałek mozzarelli, śliwkę suszoną albo plaster boczku.

