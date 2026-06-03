Nie mąka i nie jajka. Te dodatki robią z placków ziemniaczanych sycący obiad

Tradycyjne placki ziemniaczane zazwyczaj znikają z półmiska, zanim zdążę usmażyć ostatnią partię. Ostatnio postanowiłam zaskoczyć bliskich i nieco zmodyfikować klasyczny przepis na te specjały. Dwie proste zmiany sprawiły, że sycą jeszcze lepiej, a w dodatku dostarczają więcej cennych wartości odżywczych. Robię od razu podwójną porcję, bo chętnych na dokładkę nigdy nie brakuje.

Te placki ziemniaczane są lepsze niż klasyczne

Ich sekret tkwi w dwóch produktach, które, choć doskonale znane, nie goszczą zbyt często w polskiej kuchni. A jeśli już są wykorzystywane, to raczej nie jako składniki placków ziemniaczanych. Warto się jednak do nich przekonać. Wzbogacają bowiem jadłospis o mnóstwo cennych wartości odżywczych.

Tofu i ciecierzyca – bo o nich mowa – dostarczają sporej ilości makroskładników ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Chodzi o białko i błonnik. To właśnie one zapewniają dłuższe uczycie sytości po posiłku i usprawniają pracę przewodu pokarmowego. W dodatku proteiny zwiększają tempo przemiany materii, co przekłada się na szybsze spalanie kalorii. Z kolei błonnik stanowi pożywkę dla pożytecznych bakterii jelitowych. W efekcie pośrednio wzmacnia odporność i może przyczyniać si e do zmniejszenia ryzyko rozwoju wielu groźnych chorób, między innymi raka jelita grubego.

Przepis: Placki ziemniaczane z tofu bez mąki Sycą na długo i nie wymagają wiele pracy Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 315 w każdej porcji Składniki 800 g ziemniaków

1 duża cebula

180-200 g naturalnego lub wędzonego tofu

4 łyżki mąki z ciecierzycy

sól do smaku

pieprz do smaku Dodatkowo: olej do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie warzywUmyj i obierz ziemniaki oraz cebulę. Zetrzyj je na małych oczkach tarki Przełóż warzywa do miski. Odstaw całość na około 10 minut, a gdy warzywa puszczą sok, ostrożnie go odlej. Łączenie składnikówZetrzyj do miski kostkę tofu na tarce. Dopraw masę solą i pieprzem, a następnie wymieszaj, lekko ją ugniatając. Wsyp do miski mąkę z ciecierzycy i połącz ją z resztą składników Smażenie plackówRozgrzej tłuszcz na dużej patelni. Nakładaj łyżką równe porcje ciasta, formując zgrabne krążki. Smaż z obu stron na złocisty kolor.

Placki ziemniaczane z tofu i ciecierzycą – wskazówki

Rezygnacja z tradycyjnej mąki i jajek może budzić obawy o finalną konsystencję masy ziemniaczanej, Świetnie zastępuje je jednak rozdrobniona roślina strączkowa. Świetnie chłonie płyny i „spaja” ciasto. Jeżeli wyda ci się ono zbyt gęste, rozpuść dwie łyżki „mąki” z ciecierzycy w niewielkiej ilości wody, po czym wlej miksturę do pozostałych składników. Potem wsyp odmierzoną porcję „mąki”, która pojawia się przepisie i wymieszaj całość. Placki smaż na mocno rozgrzanym tłuszczu.

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