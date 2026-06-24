Najprostszy przepis na lody z truskawek. Dodaję 3 składniki, blenduję i mrożę

Podczas upałów najchętniej sięgamy po lekkie i orzeźwiające desery. Jednym z najpopularniejszych wyborów są lody, które skutecznie przynoszą chwilę ochłody w gorące dni. Kojarzą się też z letnim wypoczynkiem i chwilą beztroski. Zazwyczaj kupuje się je w lodziarni lub supermarkecie, jednak dobrym pomysłem jest też zrobienie lodów w domu. Wbrew pozorom wcale nie potrzebujesz do tego specjalnej maszyny. To też świetny sposób na wykorzystanie sezonowych owoców.

Przepis na domowe lody truskawkowe

Uwielbiam truskawki i gdy trwa sezon na nie, to mogę jeść je na przeróżne sposoby. Ostatnio przygotowałam pyszne lody, które smakowały lepiej niż te kupione. Co więcej, ich zrobienie było banalnie proste, a efekt zachwycił całą moją rodzinę.

Jeśli korzystasz ze świeżych owoców, wybierz mocno dojrzałe i słodkie truskawki. Dzięki temu możesz zmniejszyć ilość cukru. Jeżeli chcesz, żeby lody wyszły wybitnie smaczne, skorzystaj z pewnej prostej sztuczki. Chodzi o zamrożenie pokrojonych truskawek na kilka godzin, zanim zaczniesz przygotowywać lody. W ten sposób deser będzie jeszcze bardziej kremowy.

Jeśli chcesz spotęgować ten efekt, zwiększ ilość śmietanki. Jogurt i śmietankę trzymaj w lodówce do ostatniej chwili. Zimne składniki szybciej się zmrożą i ograniczą powstawanie kryształków lodu. Ciekawym patentem jest też dodanie odrobiny soku z cytryny do masy przed zamrożeniem, dzięki czemu deser stanie się bardziej orzeźwiający.

Przepis: Lody truskawkowe Te lody smakują lepiej niż z lodziarni, a ich przygotowanie jest banalnie proste. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. 10 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 305 w każdej porcji Składniki 500 g truskawek

2 łyżki cukru pudru

100 ml jogurtu naturalnego

100 ml śmietanki kremówki 30% lub 36% Sposób przygotowania Blendowanie składnikówWsyp truskawki do blendera. Dodaj cukier puder. Wlej jogurt naturalny i śmietankę kremówkę. Zmiksuj wszystko na gładką, jednolitą masę. MrożeniePrzełóż masę do pojemnika z pokrywką. Wstaw do zamrażarki na około 2 godziny. Podawaj od razu po wyjęciu lub po kilku minutach lekkiego zmiękczenia.

Inne pomysły na pyszne i zimne desery

Jeśli szukasz czegoś lżejszego, przygotuj sorbety owocowe, na przykład truskawkowy, malinowy, czy mango. Idealnie sprawdzą się na gorące dni. Ciekawym pomysłem jest także sorbet z arbuza z dodatkiem mięty lub limonki, który smakuje niezwykle świeżo i lekko. Wystarczy, aż ulubione owoce połączysz z odrobiną miodu, soku z cytryny, wodą, zblendujesz i zamrozisz.

Coraz większą popularnością cieszą się również lody na bazie jogurtu greckiego. Można połączyć go z miodem, borówkami, brzoskwiniami lub pistacjami. Sposób przygotowania jest taki sam, jak w przypadku sorbetów. Nic nie stoi na przeszkodzie, by też poeksperymentować. Czasami nie trzeba dużo, by desery stały się o niebo smaczniejsze.

Klasyczne lody waniliowe możesz wzbogacić kawałkami czekolady, orzechami lub sosem malinowym. Miłośnikom intensywnych smaków mogą przypaść do gustu lody czekoladowe z dodatkiem espresso albo słonego karmelu.

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