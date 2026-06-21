Nie kupuję lodów w upały. Dietetyk pokazał deser z 2 tanich składników

Gdy na dworze robi się coraz cieplej, nie biegnę do sklepu czy cukierni po lody. Biorę sprawy we własne ręce. Korzystam przy tym z różnych patentów znalezionych w sieci. Ostatnio moją uwagę zwrócił przepis udostępniony przez dietetyka Patryka Puszkarza. Postanowiłam go wypróbować i przepadłam. Wystarczyła jedna łyżeczka, bym zyskała pewność, że deser polecany przez eksperta zagości w moim letnim menu na stałe. Smakuje obłędnie, a pracy przy nim tyle co nic.

Zdrowe lody z przepisu dietetyka

Bazą tradycyjnych lodów jest zwykle tłusta śmietanka i góra cukru. W tym przepisie pierwsze skrzypce gra serek wiejski. To genialne rozwiązanie, jeśli pilnujesz diety lub zmagasz się z insulinoopornością. Ten tani i niepozorny produkt obniża ładunek glikemiczny całego deseru. Możesz połączysz go ze słodzikiem o zerowej kaloryczności, takim jak na przykład erytrytol. Otrzymasz deser, który pomoże ustabilizować stężenie glukozy we krwi, zapewni uczucie sytości na wiele godzin i skutecznie zapobiegnie napadom głodu. Jeśli chcesz wzmocnić ten efekt, podaj lody z posiekanymi orzechami lub migdałami.

Patent dietetyka na domowe lody z 2 składników

Przygotowanie tego deseru to dosłownie kilka ruchów blenderem. Wystarczy, że połączysz zmrożone mango z serkiem wiejskim. Zanim przystąpisz do pracy, wyjmij owoce z zamrażarki na około 15-20 minut. Dzięki temu lekko zmiękną i łatwiej będzie ci je wymieszać z nabiałem.

W tej recepturze możesz śmiało wykorzystać też inne owoce w tej samej ilości, na przykład mrożone maliny, borówki czy truskawki z kawałkiem banana. „Opcjonalnie do przepisu możesz dodać miód dla lepszego smaku, ale pamiętaj, że to dodatkowy cukier” – wskazuje dietetyk Patryk Puszkarz w opublikowanym materiale. Gotowy mus wystarczy przelać do pojemnika i wstawić całość do zamrażarki na około 2 godziny.

Przepis: Domowe lody z 2 składników Szybki i sycący deser bez dodatku cukru, idealny dla osób dbających o sylwetkę. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 2 godz. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 147 w każdej porcji Składniki 250 g mrożonego mango

200 g lekkiego serka wiejskiego Opcjonalnie: 20 g erytrytolu Sposób przygotowania Robienie lodówDo miseczki lub kielicha blendera wrzuć przygotowane mango, serek wiejski oraz opcjonalnie erytrytol. Zmiksuj dokładnie wszystkie składniki na gładką, jednolitą masę. Mrożenie lodówGotową masę przelej do pojemnika i wstaw do zamrażarki na około 2 godziny.

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