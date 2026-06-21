Nie kupuję lodów w upały. Dietetyk pokazał deser z 2 tanich składników

Gdy na dworze robi się coraz cieplej, nie biegnę do sklepu czy cukierni po lody. Biorę sprawy we własne ręce. Korzystam przy tym z różnych patentów znalezionych w sieci. Ostatnio moją uwagę zwrócił przepis udostępniony przez dietetyka Patryka Puszkarza. Postanowiłam go wypróbować i przepadłam. Wystarczyła jedna łyżeczka, bym zyskała pewność, że deser polecany przez eksperta zagości w moim letnim menu na stałe. Smakuje obłędnie, a pracy przy nim tyle co nic.
Zdrowe lody z przepisu dietetyka
Bazą tradycyjnych lodów jest zwykle tłusta śmietanka i góra cukru. W tym przepisie pierwsze skrzypce gra serek wiejski. To genialne rozwiązanie, jeśli pilnujesz diety lub zmagasz się z insulinoopornością. Ten tani i niepozorny produkt obniża ładunek glikemiczny całego deseru. Możesz połączysz go ze słodzikiem o zerowej kaloryczności, takim jak na przykład erytrytol. Otrzymasz deser, który pomoże ustabilizować stężenie glukozy we krwi, zapewni uczucie sytości na wiele godzin i skutecznie zapobiegnie napadom głodu. Jeśli chcesz wzmocnić ten efekt, podaj lody z posiekanymi orzechami lub migdałami.
Patent dietetyka na domowe lody z 2 składników
Przygotowanie tego deseru to dosłownie kilka ruchów blenderem. Wystarczy, że połączysz zmrożone mango z serkiem wiejskim. Zanim przystąpisz do pracy, wyjmij owoce z zamrażarki na około 15-20 minut. Dzięki temu lekko zmiękną i łatwiej będzie ci je wymieszać z nabiałem.
W tej recepturze możesz śmiało wykorzystać też inne owoce w tej samej ilości, na przykład mrożone maliny, borówki czy truskawki z kawałkiem banana. „Opcjonalnie do przepisu możesz dodać miód dla lepszego smaku, ale pamiętaj, że to dodatkowy cukier” – wskazuje dietetyk Patryk Puszkarz w opublikowanym materiale. Gotowy mus wystarczy przelać do pojemnika i wstawić całość do zamrażarki na około 2 godziny.
Przepis: Domowe lody z 2 składników
Szybki i sycący deser bez dodatku cukru, idealny dla osób dbających o sylwetkę.
- Kategoria
- Deser
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 5 min.
- Czas gotowania
- 2 godz.
- Liczba porcji
- 2
- Liczba kalorii
- 147 w każdej porcji
Składniki
- 250 g mrożonego mango
- 200 g lekkiego serka wiejskiego
Opcjonalnie:
- 20 g erytrytolu
Sposób przygotowania
- Robienie lodówDo miseczki lub kielicha blendera wrzuć przygotowane mango, serek wiejski oraz opcjonalnie erytrytol. Zmiksuj dokładnie wszystkie składniki na gładką, jednolitą masę.
- Mrożenie lodówGotową masę przelej do pojemnika i wstaw do zamrażarki na około 2 godziny.
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