Lodów nie kupuję, tylko ubijam śmietankę. Ta wersja jest zdrowsza i wygląda obłędnie

Domowe lody są zwykle zdrowsze od sklepowych, bo nie zawierają dodatków do żywności i często mają mniej cukru. Zrobiony własnoręcznie deser w stylu włoskiego semifreddo może być jeszcze bardziej przyjazny dla organizmu, gdy użyje się do niego ukwaszonej śmietany.

Sposób na zdrowszą śmietankę do lodów

Podstawą semifreddo jest ubita śmietanka kremówka lub tortowa, ale są także wersje z crème fraîche. To rodzaj lekko ukwaszonej śmietany o zawartości tłuszczu wynoszącej około 35%, w Polsce niestety niedostępny. Istnieje jednak domowy sposób na ten produkt. To zaszczepienie zwykłego, słodkiego rodzaju małą porcja fermentowanego napoju mlecznego. Do tego celu niezbędny jest naturalny wyrób, zawierający żywe bakterie kwasu mlekowego. Najlepszym wyborem jest zsiadłe mleko albo maślanka, jednak oprócz bakterii powinny mieć w składzie tylko mleko lub śmietankę.

Mieszankę trzeba następnie odstawić. W upalny dzień jej fermentacja może zabrać dosłownie 3-4 godziny. Gdy się ukwasi, staje się gęściejsza. Nadaje lodom głęboki, szlachetny posmak, którego nie da się uzyskać za pomocą soku z cytryny. Taki nabiał jest też bardziej korzystny dla żołądka i jelit.

Przygotowanie deseru semifreddo z malinami i pistacjami

Zgęstniałą śmietankę przed ubijaniem trzeba schłodzić, podobnie jak tę klasyczną. Najlepiej wstawić ją na co najmniej 2-3 godziny do lodówki, choć równie dobrze można przygotować ją dzień wcześniej i trzymać tam przez całą noc.

Szykowanie lodów polega na osobnym napowietrzeniu śmietany kwaśnej i słodkiej z cukrem pudrem. Połączenie równych ilości w przepisie daje najlepszy balans smaków. Do masy dorzucam całe maliny i mieszam delikatnie, by się nie rozpadły. Całość ląduje w keksówce o długości 25 cm, wyłożonej folią. Dzięki temu deser nie przymarza do ścianek i łatwo go wyjąć. Zamrażanie powinno trwać 5-8 godzin. Przed krojeniem trzeba lekko rozmrozić go w lodówce lub potrzymać przez kilka minut na kuchennym blacie. Ostatni szlif to posypanie malinami i posiekanymi pistacjami bez soli. Dają wspaniały kontrast smaku i konsystencji.

Przepis: Deser semifreddo z malinami i pistacjami Łatwy lodowy deser z pysznymi dodatkami. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Europejska Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 314 w każdej porcji Składniki 500 ml śmietanki 30% tłuszczu

50 ml prawdziwego zsiadłego mleka lub maślanki

100 g cukru pudru

125 g malin

100 g łuskanych pistacji bez soli Sposób przygotowania Ukwaszanie śmietankiDo połowy śmietanki dodaj zsiadłe mleko lub maślankę, wymieszaj, przykryj czystą ściereczką i odstaw na bok na kilka godzin, aż zgęstnieje. Wtedy schłódź ją w lodówce. Ubijanie śmietanyUbij ukwaszoną śmietankę z połową cukru pudru, a osobno ubij resztę śmietanki z pozostałym cukrem. Połącz je delikatnie, wrzuć garść malin i z grubsza wymieszaj. Zamrażanie lodówPrzelej masę do formy wyłożonej folią spożywczą. Wstaw na 5-6 godzin do zamrażarki, a przed podaniem umieść na 15-25 minut w lodówce. Podawanie deseruPrzed podaniem odwróć formę na talerz i zdejmij folię. Udekoruj deser pozostałymi malinami i posyp wierzch pistacjami.

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