Naleśniki robię bez mleka, mąki i jajek. Wieczorem zalewam wodą tę kaszę

Naleśniki to jedno z tych dań, które mogłabym jeść niemal codziennie. Nie tylko są bardzo smaczne, ale też można je podać na wiele różnych sposobów, dzięki czemu się nie nudzą. Co więcej, jakiś czas temu zaczęłam eksperymentować także z ciastem na naleśniki. Mała zmiana może przełożyć się na naprawdę duży efekt smakowy, ale też zdrowotny.

Przepis na naleśniki z kaszy gryczanej

Moja sąsiadka poleciła mi przepis na naleśniki z kaszą gryczaną. Chętnie go wypróbowałam, ponieważ jestem wielką miłośniczką różnego rodzaju kasz. Choć składnik ten kojarzył mi się do tej pory z wytrawnym obiadem, to okazało się, że idealnie pasuje także do naleśników, nawet tych podawanych „na słodko”. Takie naleśniki robi się z zaledwie trzech składników. Jest to idealna opcja dla tych, których lodówka akurat świeci pustkami. Będziesz potrzebować tylko kaszy gryczanej, wody i odrobiny soli.

Przepis: Naleśniki z kaszą gryczaną Koniecznie spróbuj naleśników z tego przepisu. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 170 w każdej porcji Składniki 2 szklanki niepalonej kaszy gryczanej

około 1½ szklanki wody (w razie potrzeby trochę więcej)

½ łyżeczki soli

odrobina oleju lub masła do smażenia Sposób przygotowania Przygotowanie kaszyWsyp kaszę do miski i zalej dużą ilością zimnej wody. Przykryj naczynie i odstaw na około 24 godziny. Następnego dnia odcedź kaszę i dokładnie ją przepłucz. Mieszanie składnikówPrzełóż kaszę do blendera, dodaj wodę oraz sól, a następnie zmiksuj na gładkie ciasto. Jeśli masa okaże się zbyt gęsta, dolej odrobinę wody. Smażenie naleśnikówRozgrzej patelnię i delikatnie natłuść jej powierzchnię. Wylewaj cienką warstwę ciasta, smażąc naleśniki po kilka minut z każdej strony, aż będą lekko złociste.

Co więcej, to też dobry sposób na „przemycenie” kaszy gryczanej do swojego menu.

Właściwości kaszy gryczanej

Kasza gryczana jest cennym źródłem witamin z grupy B, witaminy E oraz beta-karotenu. Zawiera również polifenole – związki o właściwościach przeciwutleniających, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych oraz pomagają w utrzymaniu odpowiedniego ciśnienia tętniczego i stężenia glukozy we krwi. Najważniejszym polifenolem obecnym w gryce jest rutyna, wykazująca działanie przeciwzakrzepowe oraz korzystnie wpływająca na pracę układu sercowo-naczyniowego, w tym na prawidłową kurczliwość mięśnia sercowego. Zarna gryki dostarczają wielu składników mineralnych, takich jak magnez, potas, fosfor, miedź, żelazo, mangan i cynk.

Gryka jest naturalnie bezglutenowym zbożem rzekomym, dlatego stanowi odpowiedni wybór dla osób z celiakią oraz tych, które stosują dietę bezglutenową. W sprzedaży dostępna jest zarówno w postaci nieprażonej, jak i prażonej.

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