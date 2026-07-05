Dodaj to do jagód, a sok nie wycieknie z pierogów. Złota zasada mojej babci

Gdy tylko zaczyna się sezon na truskawki i jagody, staram się wykorzystać go jak najlepiej. To właśnie wtedy najczęściej sięgam po świeże, pełne smaku owoce i przygotowuję z nich różne domowe przysmaki. Jednym z moich ulubionych dań są pyszne pierogi z owocami – delikatne ciasto i soczyste nadzienie tworzą idealne połączenie. To lekki, letni obiad, który smakuje zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Mnie kojarzy się z latem i wakacjami.

Przepis na pierogi z owocami

Ostatnio postanowiłam przygotować pierogi z jagodami. I choć wydaje się to banalnie proste, to ja zawsze przestrzegam rad mojej babci. Chodzi o to, by owoce nie wyciekły z ciasta podczas gotowania. Żeby temu zapobiec należy przed nałożeniem owoców wymieszać je z odrobiną bułki tartej lub mąki ziemniaczanej. Nie będzie to wyczuwalne podczas jedzenia, a skrobia zwiąże sok z owoców, dzięki czemu pierogi pozostaną szczelne.

Druga ważna porada mojej babci dotyczyła cukru. Nie należy wsypywać go do pierogów razem z owocami. Pod wpływem temperatury zmieni się on w dużą ilość płynnego syropu, który może wyciekać z pierogów. Użyj cukru, ale dopiero po ugotowaniu, gdy nałożysz pierogi na talerz. Jeśli jagody są bardzo soczyste, dodaj nieco więcej skrobi.

Przepis: Pierogi z jagodami Te pierogi smakują obłędnie. Musisz ich spróbować. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 418 w każdej porcji Składniki 500 g mąki pszennej

250 ml gorącej (ale nie wrzącej) wody

2 łyżki oleju lub roztopionego masła

1 szczypta soli Farsz: około 400–500 g świeżych jagód

1–2 łyżki skrobi ziemniaczanej lub mąki ziemniaczanej Sposób przygotowania Przygotowanie ciastaDo miski wsyp mąkę i sól. Dodaj olej, a następnie stopniowo wlewaj gorącą wodę, mieszając łyżką. Gdy składniki lekko przestygną, wyrób ciasto ręcznie przez około 8–10 minut, aż będzie miękkie, elastyczne i gładkie. Przykryj je i pozostaw na 20–30 minut. Robienie farszuJagody delikatnie opłucz i dokładnie osusz. Tuż przed lepieniem wymieszaj je ze skrobią. Skrobia wchłonie część soku, dzięki czemu farsz nie będzie wypływał podczas gotowania. Nadziewanie ciastaCiasto rozwałkuj cienko na oprószonym mąką blacie i wycinaj krążki o średnicy około 7–8 cm. Na środek każdego krążka nałóż porcję farszu. Dokładnie zlep brzegi, starając się usunąć nadmiar powietrza ze środka. Gotowe pierogi odkładaj na lekko oprószoną mąką powierzchnię. Gotowanie pierogówW dużym garnku zagotuj osoloną wodę. Wrzucaj pierogi partiami i delikatnie zamieszaj, aby nie przywarły do dna. Gotuj około 2–3 minuty od chwili, gdy wypłyną na powierzchnię.

Pomysły na podawanie pierogów z owocami

Pierogi z owocami najlepiej smakują podane z kleksem śmietany i odrobiną cukru. To klasyczne połączenie, które wielu osobom kojarzy się z domowym obiadem i smakiem dzieciństwa. Jeśli wolisz lżejszą wersję, śmietanę z powodzeniem możesz zastąpić skyrem naturalnym lub owocowym. Taki dodatek sprawia, że danie jest bardziej kremowe, a jednocześnie dostarcza więcej białka. Całość możesz uzupełnić świeżymi owocami, listkami mięty lub delikatnie posypać cukrem pudrem, aby podkreślić letni charakter tego prostego i pysznego posiłku. Świetnie smakują również polane roztopionym masłem.

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