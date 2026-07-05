Dodaj to do jagód, a sok nie wycieknie z pierogów. Złota zasada mojej babci

Gdy tylko zaczyna się sezon na truskawki i jagody, staram się wykorzystać go jak najlepiej. To właśnie wtedy najczęściej sięgam po świeże, pełne smaku owoce i przygotowuję z nich różne domowe przysmaki. Jednym z moich ulubionych dań są pyszne pierogi z owocami – delikatne ciasto i soczyste nadzienie tworzą idealne połączenie. To lekki, letni obiad, który smakuje zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Mnie kojarzy się z latem i wakacjami.
Przepis na pierogi z owocami
Ostatnio postanowiłam przygotować pierogi z jagodami. I choć wydaje się to banalnie proste, to ja zawsze przestrzegam rad mojej babci. Chodzi o to, by owoce nie wyciekły z ciasta podczas gotowania. Żeby temu zapobiec należy przed nałożeniem owoców wymieszać je z odrobiną bułki tartej lub mąki ziemniaczanej. Nie będzie to wyczuwalne podczas jedzenia, a skrobia zwiąże sok z owoców, dzięki czemu pierogi pozostaną szczelne.
Druga ważna porada mojej babci dotyczyła cukru. Nie należy wsypywać go do pierogów razem z owocami. Pod wpływem temperatury zmieni się on w dużą ilość płynnego syropu, który może wyciekać z pierogów. Użyj cukru, ale dopiero po ugotowaniu, gdy nałożysz pierogi na talerz. Jeśli jagody są bardzo soczyste, dodaj nieco więcej skrobi.
Przepis: Pierogi z jagodami
Te pierogi smakują obłędnie. Musisz ich spróbować.
- Kategoria
- Danie główne
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 1 godz.
- Liczba porcji
- 6
- Liczba kalorii
- 418 w każdej porcji
Składniki
- 500 g mąki pszennej
- 250 ml gorącej (ale nie wrzącej) wody
- 2 łyżki oleju lub roztopionego masła
- 1 szczypta soli
Farsz:
- około 400–500 g świeżych jagód
- 1–2 łyżki skrobi ziemniaczanej lub mąki ziemniaczanej
Sposób przygotowania
- Przygotowanie ciastaDo miski wsyp mąkę i sól. Dodaj olej, a następnie stopniowo wlewaj gorącą wodę, mieszając łyżką. Gdy składniki lekko przestygną, wyrób ciasto ręcznie przez około 8–10 minut, aż będzie miękkie, elastyczne i gładkie. Przykryj je i pozostaw na 20–30 minut.
- Robienie farszuJagody delikatnie opłucz i dokładnie osusz. Tuż przed lepieniem wymieszaj je ze skrobią. Skrobia wchłonie część soku, dzięki czemu farsz nie będzie wypływał podczas gotowania.
- Nadziewanie ciastaCiasto rozwałkuj cienko na oprószonym mąką blacie i wycinaj krążki o średnicy około 7–8 cm. Na środek każdego krążka nałóż porcję farszu. Dokładnie zlep brzegi, starając się usunąć nadmiar powietrza ze środka. Gotowe pierogi odkładaj na lekko oprószoną mąką powierzchnię.
- Gotowanie pierogówW dużym garnku zagotuj osoloną wodę. Wrzucaj pierogi partiami i delikatnie zamieszaj, aby nie przywarły do dna. Gotuj około 2–3 minuty od chwili, gdy wypłyną na powierzchnię.
Pomysły na podawanie pierogów z owocami
Pierogi z owocami najlepiej smakują podane z kleksem śmietany i odrobiną cukru. To klasyczne połączenie, które wielu osobom kojarzy się z domowym obiadem i smakiem dzieciństwa. Jeśli wolisz lżejszą wersję, śmietanę z powodzeniem możesz zastąpić skyrem naturalnym lub owocowym. Taki dodatek sprawia, że danie jest bardziej kremowe, a jednocześnie dostarcza więcej białka. Całość możesz uzupełnić świeżymi owocami, listkami mięty lub delikatnie posypać cukrem pudrem, aby podkreślić letni charakter tego prostego i pysznego posiłku. Świetnie smakują również polane roztopionym masłem.
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