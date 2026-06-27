Kupiłam pudełeczko malin i zrobiłam obłędny deser. Idealny na gorące dni

Gdy nadchodzi weekend, chętniej znajdujemy czas na kulinarne przyjemności i przygotowywanie domowych deserów. To doskonała okazja, aby wypróbować nowe przepisy lub wrócić do ulubionych, sprawdzonych smaków. Z uwagi na wysokie temperatury większość z nas nie ma ochoty na pieczenie ciast. Lody z kolei mogą się szybko znudzić. Warto więc nieco poeksperymentować w kuchni.

Przepis na zimny deser z malinami

Ostatnio na bazarku widziałam, że można już kupić maliny. Wcale nie były one szalenie drogie, więc wzięłam mały pojemniczek i zrobiłam z nich pyszny deser. Zainspirowałam się przepisem dietetyczki Dominiki Hatali. Do jego przygotowania potrzebny jest twaróg, nasiona chia, ricotta, erytrytol oraz gorzka czekolada. Całość idealnie sprawdzi się na upalne dni, ponieważ ten deser podaje się schłodzony. Dietetyczka wyjaśniła, że jedna porcja dostarcza 376 kcal, w tym 33,1 g białka, 16,7 g tłuszczu oraz 30,7 g węglowodanów. Zobaczysz, że gdy przygotujesz ten smakołyk, będzie zajadać się nim cała rodzina i prosić o dokładkę.

Przepis: Deser z malinami Ten deser smakuje naprawdę obłędnie, koniecznie spróbuj go zrobić. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 376 w każdej porcji Składniki 125 g ricotty

10 g erytrolu

150 g malin

10 g nasion chia

24 g gorzkiej czekolady Sposób przygotowania Mieszanie składnikówTwaróg zblenduj z serem ricotta i 1/2 porcji słodzidła, przełóż do pojemnika. Robienie musu malinowegoMaliny pogotuj z nasionami chia i pozostałym słodzidłem, ostudź i przełóż na białą masę. Przygotowanie czekoladyCzekoladę rozpuść w mikrofali lub kąpieli wodnej i polej nią maliny. Chłodzenie deseruUmieść w lodówce do stężenia czekolady.

Inne pomysły na desery z malinami

Sezonowe owoce to prawdziwy skarb lata – są pełne smaku, aromatu i cennych wartości odżywczych. Warto wykorzystywać je w codziennej kuchni, ponieważ najlepiej smakują właśnie wtedy, gdy dojrzewają naturalnie. Jednymi z najchętniej wybieranych owoców sezonowych są maliny, które zachwycają swoją słodyczą.

Maliny można jeść „solo”, ale doskonale sprawdzają się jako składnik wielu pysznych deserów. Można przygotować z nich lekkie serniczki na zimno, puszyste musy, domowe lody, galaretki z owocami, koktajle czy desery w pucharkach z jogurtem i granolą. Świetnie komponują się także z kruchymi tartami, bezami, naleśnikami oraz ciastami drożdżowymi. Niezależnie od wybranego przepisu maliny dodają deserom świeżości, koloru i wyjątkowego letniego smaku.

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