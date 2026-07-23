Dietetyk wskazał najlepszy jogurt z Biedronki na redukcję. Ma tylko 2 składniki i 64 kcal

DZdarza ci się wejść do marketu i zgubić w gąszczu kolorowych opakowań z napisami „fit”, „zero tłuszczu” czy „bez cukru”? Stop. Zanim skusisz się na kolejny drogi wynalazek z długą listą zagęstników, spójrz na klasykę. Popularny dietetyk, dr Michał Wrzosek, wziął pod lupę ofertę Biedronki i wytypował produkt, który ułatwi zrzucanie nadprogramowych kilogramów.

Ten jogurt z Biedronki to hit na redukcji

Zdaniem eksperta najlepszym wyborem na diecie redukcyjnej jest naturalny skyr z Piątnicy. Ma prosty i krótki skład, który obejmuje tylko dwie pozycje – pasteryzowane mleko oraz żywe kultury bakterii jogurtowych: Streptococcus thermophilus i Lactobacillus bulgaricus. Nie ma w nim żadnych zbędnych dodatków, takich jak guma guar, skrobia modyfikowana, karagen czy sztuczne aromaty.

Na korzyść jogurtu przemawia również niska kaloryczność, brak tłuszczu oraz wysoka wartość odżywcza. Stugramowa porcja nabiału dostarcza jedynie 64 kcal i 12 g białka. Ten makroskładnik to prawdziwy sprzymierzeniec odchudzania. Zapewnia długotrwałe uczucie sytości, dzięki czemu zmniejsza ochotę na zgubne podjadanie między głównymi. W efekcie ułatwia kontrolowanie liczby przyjmowanych kalorii. Jednocześnie wspomaga pracę układu mięśniowego i przyspiesza regenerację tkanek po wysiłku fizycznym. „Polecam w czasie redukcji” – podsumowuje dr Michał Wrzosek w jednym z nagrań opublikowanych w sieci.

Naturalny skyr w diecie redukcyjnej

Naturalny skyr znajduje szerokie zastosowanie w kuchni, przede wszystkim ze względu na gęstą konsystencję i delikatny, neutralny smak. Świetnie sprawdza się zarówno w wersji wytrawnej, jak i deserowej. Może z powodzeniem zastąpić śmietanę w domowych dipach czy zupach. Jeśli wolisz wariant „na słodko”, dorzuć do niego ulubione owoce jagodowe, na przykład maliny, oraz odrobinę chrupiących orzechów. Ten prosty trik podbije ilość.

Czytaj też:

Ten jogurt z Biedronki ma tylko 2 składniki. Dietetyczka nie kryje zachwytu Czytaj też:

Dietetyk wybrał w Biedronce produkty na redukcję. Możesz śmiało wrzucić je do koszyka