Ten sernik ma 64 g białka i tylko 5 składników. Dietetyczka robi go bez twarogu

Miłośników słodkości nie brakuje. Zdeklarowaną fanką różnego rodzaju wypieków jest dietetyczka Joanna Kryształ. W jednym z najnowszych materiałów udostępnionych w sieci pokazała, jak zrobić pyszny sernik zaledwie z pięciu składników. Jej ciasto różni się jednak od „klasyków gatunku”, bo nie ma w nim ani grama twarogu. Zastępuje go inny nabiał, który sprawia, że przysmak jest lżejszy i nie „idzie w boczki”. Musisz wypróbować ten przepis.

Wysokobiałkowy sernik dietetyczki

Podstawą tego przepisu jest skyr, czyli gęsty jogurt typu islandzkiego, znany ze świetnych proporcji makroskładników. W połączeniu z jajkami, bezcukrowym budyniem i erytrolem zyskujemy masę o idealnej, kremowej konsystencji, która w piekarniku zamienia się w obłędne ciasto. Co najważniejsze, ten wypiek to potężna dawka protein. Zgodnie z wyliczeniami ekspertki, zawiera aż 64 g białka, przy zaledwie 11 gramach tłuszczu. Całość dostarcza 592 kilokalorii. Jeśli nie chcesz, by wypiek opadł, pójdź za radą dietetyczki i „zostaw go do ostygnięcia w piekarniku z uchylonymi drzwiami”.

Ten sernik to mega sycący, ekspresowy deser, gdzie możesz szaleć z dodatkami do woli” – podsumowuje Joanna Kryształ w opublikowanym materiale.

Wskazówka: Do przygotowania deseru możesz wykorzystać nie tylko skyr naturalny, ale również smakowy (na przykład waniliowy) w proporcji pół na pół.

Przepis: Wysokobiałkowy sernik bez twarogu Syci na długo i świetnie smakuje, a zrobisz go tylko z 5 składników. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 40 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 296 w każdej porcji Składniki 400 g skyru naturalnego

2 jaja

30 g bezcukrowego budyniu waniliowego

3 łyżki erytrolu Sposób przygotowania Szykowanie masyDo miski przełóż skyr, wbij jajka, wsyp proszek budyniowy oraz erytrytol. Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj do uzyskania gładkiej masy. Pieczenie ciastaGotową masę przelej do formy lub naczynia żaroodpornego. Piecz w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza (z włączoną funkcją grzania góra-dół) przez około 40 minut. Podawanie ciastaWystudzony wypiek udekoruj przygotowanymi owocami. Możesz podawać go na ciepło lub po schłodzeniu w lodówce.

Sernik ze skyru w wersji „fit” – propozycja podania

Sam sernik to doskonała baza. Musisz jednak uważać na dodatki. Źle dobrane potrafią zamienić dietetyczny deser w kaloryczną bombę. Jeśli podasz go z gotowym kremem czekoladowym, zniweczysz cały trud. Specjalistka proponuje, by sięgnąć po owoce, na przykład w formie musu. Dobrze sprawdzą się na przykład maliny, borówki amerykańskie, jagody, czerwone lub czarne porzeczki. Dostarczają antyoksydantów i błonnika pokarmowego. Mają przy tym niewiele cukrów prostych. Możesz użyć zarówno świeżych, jak i mrożonych produktów.

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