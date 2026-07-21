Ten sernik ma 64 g białka i tylko 5 składników. Dietetyczka robi go bez twarogu

Miłośników słodkości nie brakuje. Zdeklarowaną fanką różnego rodzaju wypieków jest dietetyczka Joanna Kryształ. W jednym z najnowszych materiałów udostępnionych w sieci pokazała, jak zrobić pyszny sernik zaledwie z pięciu składników. Jej ciasto różni się jednak od „klasyków gatunku”, bo nie ma w nim ani grama twarogu. Zastępuje go inny nabiał, który sprawia, że przysmak jest lżejszy i nie „idzie w boczki”. Musisz wypróbować ten przepis.
Wysokobiałkowy sernik dietetyczki
Podstawą tego przepisu jest skyr, czyli gęsty jogurt typu islandzkiego, znany ze świetnych proporcji makroskładników. W połączeniu z jajkami, bezcukrowym budyniem i erytrolem zyskujemy masę o idealnej, kremowej konsystencji, która w piekarniku zamienia się w obłędne ciasto. Co najważniejsze, ten wypiek to potężna dawka protein. Zgodnie z wyliczeniami ekspertki, zawiera aż 64 g białka, przy zaledwie 11 gramach tłuszczu. Całość dostarcza 592 kilokalorii. Jeśli nie chcesz, by wypiek opadł, pójdź za radą dietetyczki i „zostaw go do ostygnięcia w piekarniku z uchylonymi drzwiami”.
Ten sernik to mega sycący, ekspresowy deser, gdzie możesz szaleć z dodatkami do woli” – podsumowuje Joanna Kryształ w opublikowanym materiale.
Wskazówka: Do przygotowania deseru możesz wykorzystać nie tylko skyr naturalny, ale również smakowy (na przykład waniliowy) w proporcji pół na pół.
Przepis: Wysokobiałkowy sernik bez twarogu
Syci na długo i świetnie smakuje, a zrobisz go tylko z 5 składników.
- Kategoria
- Deser
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 5 min.
- Czas gotowania
- 40 min.
- Liczba porcji
- 2
- Liczba kalorii
- 296 w każdej porcji
Składniki
- 400 g skyru naturalnego
- 2 jaja
- 30 g bezcukrowego budyniu waniliowego
- 3 łyżki erytrolu
Sposób przygotowania
- Szykowanie masyDo miski przełóż skyr, wbij jajka, wsyp proszek budyniowy oraz erytrytol. Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj do uzyskania gładkiej masy.
- Pieczenie ciastaGotową masę przelej do formy lub naczynia żaroodpornego. Piecz w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza (z włączoną funkcją grzania góra-dół) przez około 40 minut.
- Podawanie ciastaWystudzony wypiek udekoruj przygotowanymi owocami. Możesz podawać go na ciepło lub po schłodzeniu w lodówce.
Sernik ze skyru w wersji „fit” – propozycja podania
Sam sernik to doskonała baza. Musisz jednak uważać na dodatki. Źle dobrane potrafią zamienić dietetyczny deser w kaloryczną bombę. Jeśli podasz go z gotowym kremem czekoladowym, zniweczysz cały trud. Specjalistka proponuje, by sięgnąć po owoce, na przykład w formie musu. Dobrze sprawdzą się na przykład maliny, borówki amerykańskie, jagody, czerwone lub czarne porzeczki. Dostarczają antyoksydantów i błonnika pokarmowego. Mają przy tym niewiele cukrów prostych. Możesz użyć zarówno świeżych, jak i mrożonych produktów.
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