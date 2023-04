Hesperydyna – co to jest, właściwości i naturalne źródła. Kiedy warto suplementować ten związek?

Dobre samopoczucie wymaga prowadzenia zdrowego trybu życia. Aby wspomóc funkcjonowanie organizmu, warto dostarczać mu związki takie jak hesperydyna. Zapewnia to to m.in. ochronę przed wieloma chorobami takimi jak: nowotwory, cukrzyca czy miażdżyca.

Co ważne, ten powszechnie występujący w przyrodzie antyoksydant (np. w pomarańczach, cytrynach czy limonce), wspiera terapie lecznicze. Nierzadko występuje np. w połączeniu z diosminą, dzięki czemu uszczelnia naczynia krwionośne, pomagając w leczeniu żylaków.

Czym jest hesperydyna i jakie ma właściwości?

Hesperydyna to glikozyd należący do flawonoidów, czyli związków organicznych występujących w roślinach. Ma jasnożółtą barwę, jest bezwonna i pełni różne funkcje – m.in. jest antyoksydantem, działa przeciwbólowo, przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo.

Hesperydyna kiedyś funkcjonowała pod nazwą „witamina P2”, jednak z czasem zaprzestano jej używania. Aktualna nazwa pochodzi od Hesperyd, czyli mitycznych nimf greckich, które strzegły „złotych jabłek”. Warto wiedzieć, że hesperydyna występuje m.in. w owocach cytrusowych, które zawdzięczają jej właśnie żółte i pomarańczowe barwy skórek.

Gdzie jest hesperydyna? Jej naturalne źródła

Hesperydyna jest związkiem chemicznym występującym w roślinach. Najwięcej znajduje się jej w owocach cytrusowych,takich jak:



słodka pomarańcza,

klementynka,

mandarynka,

cytryna,

limonka,

grejpfrut.

Najwyższe stężenie hesperydyny znajduje się w miąższu owoców oraz ich białych częściach miąższu skórki cytryny, pomarańczy i pozostałych owoców cytrusowych.

Ponadto hesperydyna znajduje się w innych owocach, w tym m.in. w czarnej porzeczce, morelach i aronii, oraz w zielonych warzywach takich jak: brokuł, sałata, papryka itp.

W jaki sposób hesperydyna działa na organizm? Dlaczego jest istotna?

Hesperydyna ma wiele właściwości leczniczych, które wspierają działanie organizmu. Wyróżnia ją silne działanie antyoksydacyjne, dzięki czemu usuwa z organizmu wolne rodniki. Tym samym może zmniejszać ryzyko występowania m.in. nowotworów, cukrzycy i miażdżycy, a także spowalnia procesy starzenia.

Wykazano również, że hesperydyna działa wspierająco na naczynia krwionośne, zmniejszając ich przepuszczalność. W wielu preparatach łączy się ją z diosminą, dzięki czemu można stosować ją w terapii u chorych z niewydolnością naczyń żylnych. Dzięki temu u tych osób m.in. zmniejszają się obrzęki, dolegliwości bólowe i znika uczucie ciężkich nóg, a także zmniejsza się nadciśnienie w kończynach dolnych. Dodatkowo hesperydyna wspomaga leczenie żylaków odbytu.

Ponadto działa przeciwzapalnie, przeciwgrzybiczo i przeciwbakteryjnie. Skutecznie wspiera też funkcjonowanie układu odpornościowego, dzięki czemu może chronić przed infekcjami. Stosowana jest także w wielu kosmetykach np. do cery naczynkowej i wrażliwej, co jest związane z tym, że zmniejsza zaczerwienienie i uelastycznia naczynia krwionośne.

Kiedy warto stosować hesperydynę? Czy sprawdzi się jako suplement diety?

Hesperydyna jest wartościowym związkiem organicznym, dlatego wprowadzenie do jadłospisu zawierających ją produktów spożywczych, powinno być elementem obowiązkowym u osób przywiązujących uwagę do zdrowego trybu życia. Wspierająco mogą zadziałać także suplementy diety z hesperydyną, które jednak nigdy nie powinny zastępować zdrowej i zróżnicowanej diety. Sprawdzą się one np. u osób, u których mogą występować niedobory mikroskładników, a także u tych, które chcą zadbać o prawidłowe krążenie żylne, bo np. spędzają wiele godzin w pozycji siedzącej lub stojącej.

Ważne! Osoby stosujące preparaty z hesperydyną, muszą wiedzieć, że nie należy przekraczać zalecanej porcji suplementów diety. Ponadto nie zaleca się ich stosowania osobom, które mogą mieć nadwrażliwość na hesperydynę lub którykolwiek ze składników preparatu.

Czytaj też:

Szklanka tego soku dziennie wzmacnia serce. Nie pij go na czczoCzytaj też:

10 produktów, które warto jeść, jeśli chcesz zminimalizować ryzyko zachorowania na raka piersi