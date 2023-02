Szklanka tego soku dziennie wzmacnia serce. Nie pij go na czczo

W wyciśniętym świeżym soku z pomarańczy znajduje się mnóstwo cennych dla zdrowia składników. Są wśród nich węglowodany, błonnik, witaminy A, C i P oraz te z grupy B, betakaroten, wapń, magnez, miedź, fosfor, żelazo, cynk oraz przeciwutleniacz zwany hesperydyną. I to właśnie na niego naukowcy zwrócili ostatnio swoją uwagę. Badania wykazały, że znacząco obniża on ryzyko wystąpienia poważnych chorób serca. I co ważne, poprawia też stan krwi oraz zmniejsza przewlekłe stany zapalne występujące w organizmie. Wyniki swojej pracy naukowcy opublikowali w „Critical Reviews in Food Science and Nutrition”.

Hesperydyna zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru mózgu

Badania wykazały, że zawarta w soku pomarańczowym hesperydyna korzystnie wpływa na pracę serca i układ naczyniowy. Zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Obniża też ryzyko pojawienia się choroby wieńcowej u kobiet po menopauzie i reguluje ciśnienie krwi. Ma też wpływ na zmniejszenie ilości markerów stanu zapalnego.

Picie soku z pomarańczy zwalcza stany zapalne

Naukowcy odkryli również, że regularne picie soku pomarańczowego zmniejsza stany zapalne, które prowadzą do rozwoju nowotworów. Witamina C obecna w pomarańczach jest silnym związkiem przeciwutleniającym, który neutralizuje wolne rodniki, zapobiega stresowi antyoksydacyjnemu, pomaga wygaszać reakcje zapalne na poziomie komórkowym i spowalnia procesy starzenia się organizmu.

„Utrzymujące się stany zapalne mogą zwiększać ryzyko rozwoju chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca, niektóre nowotwory i choroby serca. Dlatego tak ważne jest, aby z nimi walczyć” – wskazuje dietetyczka Lauren Manaker.

Dlaczego nie powinno się pić skoku z pomarańczy na czczo?

Sok ze świeżych pomarańczy jest zdrowy, ale nie powinno się go pić przed śniadaniem. Udowodnili to naukowcy z Princeton University. Wskazali, że obecna w sokach owocowych fruktoza może negatywnie wpływać na kondycję układu pokarmowego, jeśli spożywana jest na pusty żołądek. A to dlatego, że fruktoza przetwarzana jest nie w wątrobie, jak wcześniej przypuszczano, ale w jelicie cienkim.

Organizm lepiej sobie radzi z trawieniem fruktozy po posiłku, chroni on bowiem mikrobiom jelitowy oraz wątrobę przed szkodliwym działaniem cukru. Lepiej więc nie pić na czczo soku pomarańczowego ani innych słodkich napojów – przestrzegają naukowcy. Więcej o wynikach ich pracy można przeczytać w „Cell Metabolism”.

