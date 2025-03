Trik Magdy Gessler na mięciutkie i delikatne kopytka. Odkryj smak lepszy niż u babci

Kopytka to jedna z najbardziej popularnych potraw w Polsce. Jej największymi zaletami są prostota i wspaniały smak. To danie jest także bardzo tanie, ponieważ głównie składa się z ziemniaków, mąki i jajek. Kopytka są nie tylko przystępne cenowo, ale także sycące, co sprawia, że są idealnym posiłkiem na obiad dla całej rodziny. Co więcej, ta potrawa jest bardzo uniwersalna – kopytka można podać na różne sposoby, zarówno w wersji klasycznej z masłem i bułką tartą, ale też na przykład z sosem mięsnym.

Patent Magdy Gessler na obłędnie smaczne kopytka

Magda Gessler, znana restauratorka, ma swój trik, dzięki któremu kopytka wychodzą nieziemsko smaczne: są mięciutkie i puszyste. W tradycyjnym przepisie na tę potrawę zazwyczaj używa się mąki pszennej. Magda Gessler dodaje jednak oprócz tego jeszcze mąkę ziemniaczaną – to właśnie dzięki temu składnikowi danie jest tak pyszne.

Pamiętaj jednak, że w przypadku klasycznej mąki trzeba bardzo uważać, by nie dosypać jej za dużo, bo łatwo można popsuć całą potrawę, ponieważ kopytka wychodzą zbyt twarde. Z kolei przy dodaniu mąki ziemniaczanej są one o wiele delikatniejsze, ale też bardziej „puchate”. Na 1,5 kilograma ziemniaków należy wsypać 1 łyżkę mąki ziemniaczanej.

O czym pamiętać, robiąc kopytka?

Zanim przejdziesz do przygotowywania kopytek bardzo ważne jest, żeby wybrać odpowiednią odmianę ziemniaków – najlepiej sprawdzą się ziemniaki mączyste. Po ich ugotowaniu przeciśnij je przez praskę, kiedy są jeszcze gorące. Jajko najlepiej wbić do ziemniaków, gdy te są jeszcze lekko ciepłe. Jeśli z kolei używasz ziemniaków na przykład z wczorajszego obiadu – wyjmij je wcześniej z lodówki, żeby nabrały temperatury pokojowej. Z kolei żeby kopytka nie sklejały się ze sobą podczas gotowania – dodaj łyżkę oleju. Możesz też spróbować zrobić kopytka bez jajek, jeśli akurat nie masz w domu tego składnika.

