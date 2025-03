Prosta i szybka zapiekanka ziemniaczana. Wypróbuj genialny przepis od mojego szwagra

Ziemniaki to niezwykle wszechstronny produkt, który można wykorzystać na wiele sposobów w kuchni. Z ziemniaków przygotujesz klasyczne purée, chrupiące frytki, pyszne placki ziemniaczane. Są też podstawą popularnych polskich dań, takich jak kopytka czy pierogi. Można dodawać je także do zup i sałatek. Cudownie smakują także pod postacią sycącej zapiekanki.

Jak zrobić prostą zapiekankę ziemniaczaną? Przepis

Zapiekanki ziemniaczane to pyszne i sycące dania, które można przygotować na wiele sposobów. Ich podstawą są pokrojone lub starte ziemniaki, które łączy się z różnymi składnikami. Ja ostatnio na domowym obiedzie zachwyciłam się zapiekanką przygotowaną przez mojego szwagra. Poza ziemniakami, dodał on do niej boczek, a także ser raclette. Później w domu sama odtworzyłam ten przepis. Obiad smakował genialnie i był naprawdę prosty w przygotowaniu.

Przepis: Zapiekanka z serem raclette Ta zapiekanka jest obłędnie smaczna, a do tego bardzo prosta w przygotowaniu Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 570 w każdej porcji Składniki 1 kg ziemniaków

2 cebule

200 g boczku

200 g sera raclette

sól

pieprz

szczypta gałki muszkatołowej Sposób przygotowania Przygotowanie ziemniakówNajpierw obierz ziemniaki, a następnie je ugotuj. Ostudź je i pokrój w talarki. Podsmażanie boczku i cebuliPokrój cebulę w piórka, a boczek w cienkie paseczki lub kosteczkę. Na suchej patelni podsmaż boczek, a następnie zdejmij go z patelni i podsmaż cebulę na złocisty kolor. Pieczenie zapiekankiDelikatnie wymieszaj ziemniaki z cebulą i boczkiem, dopraw solą, pieprzem, a także gałką muszkatołową. Włóż do brytfanki. Na to poukładaj cienkie plastry sera raclette i piecz w 180 stopniach przez około 15 minut (do momentu, gdy ser się już roztopi).

Co jeszcze można dodać do zapiekanki ziemniaczanej?

Do zapiekanki ziemniaczanej można dodać wiele różnych składników, które wzbogacą jej smak. Doskonałym dodatkiem jest ser – zarówno żółty, jak i pleśniowy czy mozzarella, który roztapia się i nadaje daniu kremową konsystencję. Z kolei zamiast boczku możecie użyć mięsa mielonego, kurczaka czy kiełbasy, dzięki czemu zapiekanka będzie jeszcze bardziej sycąca. Warzywa, takie jak cebula, papryka, pieczarki czy szpinak, sprawią, że danie będzie bardziej różnorodne, ale też po prostu zdrowsze. Warto również dodać śmietanę, jogurt lub domowy sos beszamelowy. Całość dobrze jest doprawić czosnkiem, ziołami prowansalskimi, tymiankiem lub ostrą papryką, by nadać jej wyjątkowy charakter. Jeśli masz ochotę na więcej kuchennych eksperymentów, możesz spróbować przygotować zapiekankę z tartych ziemniaków – to również dobry pomysł na pyszny, pożywny i prosty obiad.

