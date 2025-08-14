Dietetyk: to najgorsze mleko, jakie można kupić, a Polacy biorą je litrami. Sprawdź, co pijesz
Dietetyk: to najgorsze mleko, jakie można kupić, a Polacy biorą je litrami. Sprawdź, co pijesz

Dodano: 
Mleko, zdjęcie ilustracyjne
Mleko, zdjęcie ilustracyjne
Mleko uchodzi za zdrowy produkt spożywczy. Dlatego Polacy chętnie po nie sięgają. Nie wiedzą, że niektóre rodzaje tego nabiału przynoszą organizmowi więcej szkody niż pożytku. Dietetyk bije na alarm.

Mleko stale gości na polskich stołach – głównie jako dodatek do kawy, owsianki czy różnego rodzaju ciast i deserów. Pijemy je nagminnie, nie zdając sobie sprawy z tego, jak naprawdę wpływa na organizm. Zwraca na to uwagę dietetyk Bartek Szemraj i ostrzega: tego nabiału lepiej nie kupuj, bo może ci bardziej zaszkodzić niż pomóc. Przekonaj się, co dokładnie umieścił na liście „zakazanych produktów” i dlaczego. Sprawdź, czy masz je w kuchni.

Jakiego mleka lepiej nie kupować?

Ekspert odradza zakup mleka odtłuszczonego. Z dietetycznego punktu widzenia wydaje się lepszym wyborem, ze względu na obniżoną zawartość tłuszczu. Jednak to tylko pozory. Taki produkt zostaje bowiem pozbawiony różnych cennych związków ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, w tym witamin A, D, E i K.

W efekcie pijesz napój, który ma znacznie mniej wartości odżywczych niż pełnotłuste mleko. Co więcej, wiele osób uważa, że mleko odtłuszczone gorzej się trawi i nie syci tak dobrze, jak pełnotłuste – podkreśla Bartek Szemraj w opublikowanym nagraniu.

Na liście szkodliwych rodzajów nabiału stworzonej przez specjalistę znalazły się również mleka smakowe (truskawkowe, waniliowe, czekoladowe etc.). Zazwyczaj w ich składzie znajduje się sporo zbędnych dodatków, takich jak choćby syrop glukozowo-fruktozowy, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, guma guar, guma ksantanowa, fosforany, sztuczne barwniki i aromaty czy karagen. Obecnie coraz większą uwagę zwraca ostatni z przywołanych związków. Badania przeprowadzone przez niemieckich naukowców dowodzą, że może on wywierać bardzo negatywny wpływ na układ pokarmowy, uszkadzać barierę jelitową i zaburzać mikrobiotę. W rezultacie osłabia odporność i zwiększa ryzyko wielu groźnych chorób.

„Mleka smakowe to tak naprawdę »bomby cukrowe« W jednej szklance [napoju – przyp. red] może być tyle cukru, co w puszce coli. Spożywanie mleka z dodatkiem [...] syropu glukozowo-fruktozowego, sztucznych aromatów i barwników [...] przyczynia się do insulinooporności i nagłych, dynamicznych »skoków« glukozy we krwi” – wyjaśnia Bartek Szemraj.

Mleko UHT – nie tak zdrowe, jak się wydaje?

Dietetyk przestrzega również przed sięganiem po mleko UHT. Jest podgrzewane do bardzo wysokiej temperatury, a następnie schładzane. Ten zabieg wydłuża jego trwałość. Ma jednak też pewne wady. Niszczy – jak zauważa ekspert – większość enzymów i częściowo zmienia strukturę białek zawartych w produkcie. „W praktyce oznacza to, że organizm może gorzej je trawić” – zaznacza Bartek Szemraj.

Opracowała:
Źródło: Bartek Szemraj/YouTube