Najlepsze mięso na grilla? Zapomnij o karkówce! Ten delikatny przysmak podbije twoje podniebienie

Sezon grillowy trwa w najlepsze. Polacy najchętniej sięgają po klasykę, czyli kiełbasę lub karkówkę. Często wybiera się także kurczaka czy steki z wołowiny. Królują również żeberka, zarówno wieprzowe, jak i wołowe. Do szaszłyków z kolei najczęściej wykorzystuje się boczek. Warto jednak spróbować też innego, bardzo wyjątkowego mięsa. Mowa o polędwiczkach wieprzowych.

Jedno z najlepszych mięs na grilla

Polędwiczki wieprzowe rzadko pojawiają się na grillowym ruszcie, a szkoda. To świetny pomysł na urozmaicenie grillowego menu, ponieważ to mięso jest soczyste i pełne smaku. Co więcej, polędwica to jedno z najdelikatniejszych mięs wieprzowych. Ma mało tkanki łącznej, przez co po ugrillowaniu jest miękkie i delikatne. Dodatkowym atutem jest także niska zawartość tłuszczu. W porównaniu do boczku czy karkówki polędwica jest chudsza, co może być istotne dla osób dbających o linię. Wygodne jest także to, że takie mięso grilluje się dość szybko w porównaniu do karkówki czy żeberek, a więc jest idealne podczas letnich imprez.

Jak grillować polędwiczki wieprzowe? Rady

Polędwicę można przyprawiać na wiele sposobów i dobrze komponuje się z różnymi dodatkami i marynatami. Aby polędwiczki były cudownie soczyste, najlepiej jest je grillować przez około 5–8 minut. Dokładny czas zależy między innymi od grubości mięsa, ale też temperatury rusztu czy preferowanego stopnia wysmażenia. Jeśli będziesz je grillować zbyt długo, mogą stać się suche i nie będą wtedy już tak smaczne.

Jeżeli lubisz średnio wysmażone mięso – grilluj je przez około 7 minut z każdej strony. Smakiem dobrze wysmażonych polędwiczek będziesz mógł się delektować, gdy będą one na grillu przez 8–10 minut (to maksymalny czas, by mięso było smaczne). Zanim położysz polędwicę na grilla, pokrój ją na plastry o grubości 1–2 cm. Cieńsze mogą szybko się przypalić, a grubsze wyschnąć. Po ugrillowaniu odstaw polędwiczki na chwilę, żeby soki rozpłynęły się po całym mięsie. Koniecznie też sprawdź, jak powinno wyglądać zdrowe grillowanie. Wiele popularnych nawyków może być szkodliwych dla zdrowia.

