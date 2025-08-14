To dlatego kurki wychodzą gorzkie. Bosacka wytyka popularny błąd. Też to robisz?

Katarzyna Bosacka, ekspertka od zdrowego odżywiania, opublikowała na swoim Instagramie nagranie, w którym zdradziła kilka ciekawostek związanych z kurkami. Jedną z nich jest fakt, że te grzyby występują na całym świecie, oprócz Antarktydy. Wiele osób z pewnością nie wie też o tym, że zawierają substancję, która zabezpiecza je przed pasożytami i owadami, dlatego kurki prawie nigdy nie są robaczywe.

Błąd podczas przygotowywania kurek

Podczas przygotowywania kurek wielu z nas popełnia podstawowy błąd, przez co wychodzą one niesmaczne. Specjalistka zdradziła, że „kurki nie lubią wody”, więc jeśli długo je moczymy, to podczas smażenia czy duszenia stają się gorzkie.

Dlatego najlepiej oprószyć je mąką, poczekać chwilę, a potem szybciutko umyć na sicie pod bieżącą wodą, żeby wypłukać cały piach – wyjaśniła Katarzyna Bosacka.

Dzięki temu mąka „wyciągnie” i zwiąże drobinki piasku oraz inne zanieczyszczenia, które później spłuczemy wodą. Ten prosty trik sprawi, że te grzyby już zawsze będą smakować doskonale Przed smażeniem warto je dokładnie osuszyć, by uniknąć pryskania i duszenia się zamiast smażenia. Kurki najlepiej smakują smażone na maśle lub maśle klarowanym, a robiąc sos sól i śmietanę dodajemy dopiero pod koniec, by nie stwardniały.

Jakie dania przyrządzić z kurek?

Kurki to prawdziwy rarytas w sezonie letnim. Są też dość uniwersalne, ponieważ można z nich przygotować wiele pysznych potraw. Klasyką jest jajecznica z kurkami – prosta, a jednocześnie niesamowicie smaczna. Idealnie sprawdzi się na weekendowe śniadanie. W porze obiadu warto z kolei przygotować kurki w sosie śmietanowym – to świetny dodatek do makaronu, ale też mięsa. Kurki fantastycznie pasują do risotto, omletów, tart, a nawet zapiekanek z warzywami. Można z nich przygotować również farsz do naleśników, pierogów czy wytrawnych pasztecików. Ciekawym pomysłem jest zrobienie zupy z kurkami i fetą, placków ziemniaczanych z sosem kurkowym lub krewetek z patelni z kurkami i czosnkiem.

Czytaj też:

Lepsze niż placki ziemniaczane? Każdy tak mówi! Spróbuj, a nie wrócisz do starego przepisuCzytaj też:

Ogórek czy pomidor? Sprawdź, które warzywo naprawdę działa na twoje zdrowie