Wycinam krążki z ciasta i wrzucam na patelnię. Ta przekąska znika ze stołu szybciej niż pierogi

Zrobiłaś pierogi. Farsz zniknął do ostatniej porcji, a na stolnicy wciąż leży niewykorzystany kawałek ciasta. Za mało na kolejną porcję faszerowanych przysmaków, ale za dużo, żeby bez żalu wyrzucić. Znasz tę sytuację z autopsji? Ja też często mam ten problem. Na szczęście znalazłam dla niego idealne rozwiązanie. Z tych „kulinarnych resztek” robię coś naprawdę pysznego – placki, którymi ze smakiem zajada się cała rodzina.

Jak zrobić placki z ciasta pierogowego?

Rozwałkuj ciasto na grubość ok. 2–3 milimetrów i wytnij z niego niewielkie krążki, na przykład za pomocą szklanki lub foremki. Smaż je na dobrze rozgrzanej patelni – „na sucho” lub z odrobiną tłuszczu (około 2 minut z każdej strony). Możesz podawać je „solo” lub z dodatkami. W wersji wytrawnej dobrze sprawdzi się szynka i starty żółty ser. Możesz też sięgnąć po podsmażone pieczarki i mozzarellę. Jeśli wolisz wariant „na słodko” wykorzystaj miód, dżem, posiekane orzechy i ricottę. Placki z ciasta pierogowego to świetny zamiennik tradycyjnego pieczywa. Pamiętaj jednak, że najlepiej smakuje na ciepło. Najłatwiej nadasz mu odpowiednią formę, gdy jest jeszcze lekko gorący. Po wystudzeniu traci elastyczność.

Inne propozycje wykorzystania ciasta pierogowego

Ciasto rozwałkuj bardzo cienko i podziel na małe kwadraty. Następnie smaż je w głębokim tłuszczu (ok. 170-180 stopni Celsjusza) przez kilkadziesiąt sekund, aż napuchną i się zrumienią. W prosty sposób zrobisz chrupiącą przekąskę w stylu chipsów. Co więcej, możesz nadać jej dowolny smak za sprawą paru przypraw, takich jak sól, czosnek granulowany czy suszone zioła. Jeśli chcesz, by „pierogowe chipsy” były bardziej pikantne, użyj ostrej papryki. W stworzeniu ich słodkiej wersji pomoże ci cynamon. Zawsze sięgaj po ten cejloński, a nie chiński. Jest droższy, ale za to znacznie zdrowszy.

