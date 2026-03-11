Biorę 2 składniki z lodówki. Po chwili mam placek lepszy od chleba

Zazwyczaj, gdy słyszymy hasło „zamiennik pieczywa”, pierwsze co przychodzi nam do głowy to tortilla. Warto jednak wiedzieć, że opcji jest znacznie więcej, choć raczej nie znajdziesz ich w sklepach. Możesz natomiast przygotować te alternatywy w domu. I to bez większego wysiłku. Przepis, który dziś chciałabym ci zaproponować obejmuje tylko dwa składniki, proste i lubiane produkty, które z pewnością masz już w swojej kuchni.

Jak zrobić zamiennik pieczywa z 2 składników?

To naprawdę banalnie proste. Wystarczy, że ubijesz pianę z białek i połączysz ją ze startym żółtym serem. Resztę zrobi za ciebie piekarnik. Po około 15 minutach zamiennik pieczywa – płaski placek przypominający „bazę” do tortilli – będzie gotowy. Możesz w nim umieścić, co tylko dusza zapragnie – pokrojone warzywa, kawałki kurczaka, wędlinę, ser, a nawet jajecznicę. Wszystko tak naprawdę zależy od twoich upodobań.

Wskazówka: Nie zdejmuj placka z blachy od razu po wyjęciu z piekarnika. Poczekaj aż ostygnie. W przeciwnym razie może zacząć pękać.

Dlaczego placek z sera i jajek to dobry zamiennik białego pieczywa?

Produkty, z których powstaje placek, są źródłem dwóch ważnych makroskładników – białek oraz tłuszczów. To połączenie skutecznie hamuje głód. Zwykłe „białe” pieczywo przygotowane z oczyszczonej i przetworzonej mąki na ogół nie zapewnia długiego uczucia sytości. Wręcz przeciwnie – powoduje nagły wzrost stężenia glukozy we krwi, co tylko nasila apetyt.

Warto podkreślić, że placki z sera i jajek świetnie sprawdzą się między innymi na diecie redukcyjnej. Pamiętaj, by połączyć je z produktami dostarczającymi błonnika, na przykład warzywami. Dzięki temu stworzysz pełnowartościowy posiłek w kilka minut.

Co jeszcze jeść zamiast białego pieczywa?

Dobrą alternatywą białego chleba czy pszennych bułek jest pieczywo pełnoziarniste przygotowane na przykład na bazie mąki żytniej. Zawiera bowiem spore ilości błonnika, który – podobnie jak białko – syci na długo. W dodatku usprawnia perystaltykę jelit i dobrze wpływa na mikrobiom. Stanowi pożywkę dla „dobrych” bakterii zasiedlających układ pokarmowy. Wzmacnia barierę jelitową i inne mechanizmy obronne organizmu.

Przepis: Placek z 2 składników To doskonały zamiennik pieczywa i tortilli. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 140 w każdej porcji Składniki 3 białka jaj

45 g żółtego sera Sposób przygotowania Szykowanie składnikówOddziel żółtka od białek. Ubij białka na sztywną pianę. Zetrzyj ser na tarce. Łączenie składnikówDodaj ser do piany z białek i delikatnie wymieszaj. Pieczenie plackówWyłóż blachę papierem do pieczenia, a następnie na rozprowadź na niej powstałą masę. Piecz w piekarniku nagrzanym do 200 stopni Celsjusza (grzanie góra-dół) przez około 15 minut do zarumienienia.

Czytaj też:

Masz w domu taki chleb? Lekarka ostrzega: jeden szczegół może zrujnować jego jakośćCzytaj też:

Dietetyk wskazał najlepszy chleb w Lidlu. Ten bije inne składem i błonnikiem