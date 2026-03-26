Wszyscy dodają masło do babki. Ja robię odwrotnie. 3 dni i nadal jest wilgotna

Babka to nieodłączny element wielkanocnego menu. Każdy ma na nią swój sprawdzony przepis. Wiele osób dodaje do wypieku masło. Na pierwszy rzut oka to bardzo dobra decyzja. Jednak po kilku godzinach ciasto traci lekkość. Drugiego dnia robi się ciężkie. Trzeciego nikt już po nie nie sięga. Można jednak łatwo temu zapobiec. Odkąd stosuję jeden prosty trik deser nie wysycha zbyt szybko. Jest lekki i puszysty, a w dodatku jest znacznie smaczniejszy.

Dlaczego dodawanie masła do babki to kiepski pomysł?

Prawdziwe masło zawiera ponad 80 procent tłuszczu i niewielką ilość wody. Podczas pieczenia płyn prędko odparowuje. Ma efekty nie trzeba długo czekać. Ciasto traci na miękkości i zaczyna się kruszyć. W temperaturze pokojowej babka z dużą ilością masła szybciej wysycha, zwłaszcza jeśli leży odkryta. W praktyce oznacza to, że już po 24 godzinach wypiek może być wyraźnie twardszy niż tuż po upieczeniu.

Co dodać do babki, by nie wyschła zbyt szybko?

Użyj purée z awokado zamiast masła w proporcji 1:1. Jeśli w pierwotnym przepisie znajduje się 200 g smarowidła, wykorzystaj 200 g rozgniecionego owocu. Jego smak jest praktycznie niewyczuwalny w cieście, ale dzięki niemu wypiek zachowuje wilgotność na dłużej. Jest miękki i puszysty w środku. Jeżeli chcesz, możesz skropić purée sokiem z cytryny. Zapobiegnie ciemnieniu awokado. Poprawi też smak samego ciasta.

Inne triki na wilgotną babkę

Dobrym zamiennikiem popularnego tłuszczu będzie też jogurt naturalny lub śmietana (12 procent). Już 2-3 łyżki zwiększą wilgotność ciasta i zapewnią mu odpowiednią strukturę. Jeżeli nie chcesz całkowicie rezygnować z dodawania masła do babki, zastąp około 2/3 produktu olejem, na przykład rzepakowym. Pamiętaj, by nie przesuszać wypieku. Po upieczeniu nie trzymaj go w formie zbyt długo. Wystarczy 10-15 minut. Potem przełóż ciasto na kratkę i przykryj ściereczką. Dzięki temu wilgoć zostanie w środku, a przysmak dłużej zachowuje świeżość.

Mieszam i smażę zamiast kanapek. 33 g białka i zero głodu do południaCzytaj też:

Na Wielkanoc robię sernik bez pieczenia. Jest lekki jak pierzynka i zawsze się udaje