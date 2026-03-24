Na Wielkanoc robię sernik bez pieczenia. Jest lekki jak pierzynka i zawsze się udaje
Sernik Źródło: freepik/ autor: Freepik
Jeśli szukasz sposobu na sernik, który jest prosty w przygotowaniu i zawsze się udaje, to koniecznie skorzystaj z tego przepisu. Będzie idealny na Wielkanoc.

Choć wielkanocne śniadanie to przede wszystkim żurek, biała kiełbasa i jajka podane na dziesiątki sposobów, to umówmy się – wielu z nas i tak najbardziej czeka na deser. To właśnie słodki finał najlepiej dopełnia świętowanie. Obok mazurków i babek, na naszych stołach króluje wtedy sernik.

Jak zrobić sernik bez pieczenia? Prosty patent

Zamiast trzymać się tradycyjnych przepisów, postanowiłam ostatnio trochę poeksperymentować i przygotowałam sernik „gotowany”. Wyszedł tak dobrze, że zamierzam podać go również w święta wielkanocne.

Zamiast do piekarnika, masa trafia do garnka. Twaróg podgrzewamy z masłem, cukrem i jajkami, a na koniec zagęszczamy całość budyniem rozpuszczonym w mleku. Gorącą masę wylewa się prosto na spód, przygotowany na przykład z herbatników. Takie ciasto jest nieco bardziej zwarte niż serniki pieczone (np. baskijski), ale przy tym bardzo kremowe, delikatne i puszyste.

Samo przygotowanie masy jest szybkie, ale później sernik musi spędzić noc w lodówce, żeby odpowiednio stężał. To idealna opcja, jeśli boisz się zakalca albo po prostu nie masz pod ręką piekarnika. Na spód świetnie nadadzą się ciasteczka owsiane lub korzenne. Jeśli wymieszasz je z rozpuszczonym masłem i odrobiną kakao, powstanie ciemna, chrupiąca baza, która dobrze kontrastuje z jasną masą.

Przepis: Sernik bez pieczenia

Ten sernik udaje się każdemu, a smakuje naprawdę znakomicie.

Kategoria
Deser
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
12 godz. 25 min.
Liczba porcji
10
Liczba kalorii
888 w każdej porcji

Składniki

Spód:

  • 300 g herbatników
  • 150 g masła orzechowego
  • 100 g masła (roztopionego)

Masa serowa:

  • 1 kg twarogu (zmielonego lub z wiaderka)
  • ½ szklanki cukru pudru
  • ⅓ szklanki mleka
  • 200 g masła
  • 4 jajka
  • 2 budynie waniliowe (bez cukru)
  • ok. 200 g kajmaku
  • 30 g orzeszków ziemnych

Sposób przygotowania

  1. Przygotowanie spoduHerbatniki rozdrobnij na drobny pył (najłatwiej w blenderze). Dodaj masło orzechowe i roztopione masło, wymieszaj do uzyskania wilgotnej masy. Wyłóż nią dno tortownicy i dobrze dociśnij, żeby powstała zwarta baza.
  2. Robienie masy serowejW dużym garnku rozpuść masło. Zdejmij z ognia i dodaj cukier puder oraz twaróg – dokładnie wymieszaj. Dodaj jajka i ponownie wymieszaj, aż masa będzie gładka. W osobnym naczyniu rozpuść budynie w mleku. Postaw garnek z masą na średnim ogniu i podgrzewaj, cały czas mieszając (szczególnie przy dnie). Gdy masa się ogrzeje, wlej budyń i dalej mieszaj. Po chwili całość zacznie gęstnieć i lekko bulgotać – wtedy zdejmij z ognia.
  3. Dekorowanie sernikaGorącą masę wylej na przygotowany spód i wyrównaj. Odstaw do przestudzenia. Na lekko ciepłym serniku rozsmaruj kajmak i posyp orzeszkami (możesz je wcześniej podprażyć dla lepszego smaku).
  4. Chłodzenie ciastaWstaw do lodówki na kilka godzin, najlepiej na całą noc – wtedy sernik dobrze stężeje i będzie się ładnie kroił.

Jak ozdobić sernik?

Wierzch możesz posmarować masą krówkową. Żeby przełamać słodycz, warto posypać ją gruboziarnistą solą morską – to nadaje całości ciekawego smaku. Jeśli wolisz wielkanocne akcenty, zrób w polewie małe wgłębienie i ułóż w nim czekoladowe jajeczka w pastelowych skorupkach. Całość posyp drobno posiekanymi niesolonymi pistacjami – ich intensywna zieleń będzie świetnie wyglądać.

Gotowany sernik bywa dość sycący, więc owoce zawsze są dobrym pomysłem. Zamiast kajmaku możesz wykorzystać frużelinę z malin lub wiśni. Na wierzch połóż kilka świeżych owoców i listek mięty, taka prostota zawsze się broni.

Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl