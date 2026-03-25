Mieszam i smażę zamiast kanapek. 33 g białka i zero głodu do południa

Szybka kawa i kanapki z wędliną lub serem. Tak wygląda śniadanie wielu Polaków. Cieszy się dużą popularnością, ale nie jest najlepszym sposobem na rozpoczęcie dnia. Doktor Michał Wrzosek ma zupełnie inny przepis na udany poranek. Sięga po pankejki, ale w niecodziennej wersji.

Jak zrobić pankejki z przepisu dietetyka?

To banalnie proste. Wystarczy wymieszać parę łatwo dostępnych składników. Większość (jeśli nie wszystkie) masz już pewnie w swojej kuchni. Potem musisz już tylko wylać powstałą masę na patelnię i usmażyć placuszki. Całość zajmie ci mniej niż 20 minut. Nie narobisz przy tym dużego bałaganu w kuchni, bo nie potrzebujesz zbyt wielu akcesoriów i sprzętów, by przygotować te pankejki. Przyda ci się miska, łyżka, patelnia i foremki, jeśli chcesz nadać przysmakom idealnie równy kształt. Jednak bez nich też sobie świetnie poradzisz.

Wskazówka: Jeśli masa wydaje ci się zbyt rzadka, dodaj do niej nieco więcej mąki. Jeżeli zbyt gęsta – dorzuć trochę jogurtu. Całość dokładnie wymieszaj.

Rada: Placuszki najlepiej podawać ze świeżymi lub mrożonymi owocami. Dobrze sprawdzą się między innymi borówki. To prosty sposób, by zwiększyć ilość błonnika w posiłku. W efekcie śniadanie będzie nie tylko sycące, ale też lepiej wpłynie na trawienie i mikroflorę jelit.

Dlaczego warto jeść proteinowe pankejki?

Jedna porcja, czyli około 3-4 mniejsze placuszki dostarcza – jak zauważa dietetyk – nawet 33 gramów białka. Dzięki temu przysmaki zapewniają długie uczucie sytości po posiłku, a tym samym zmniejszają ryzyko podjadania i sięgania po niezdrowe przekąski pełne „pustych kalorii”, na przykład wysokoprzetworzone słodycze. Jednocześnie świetnie smakują. „To najlepsze pankejki, jakie w życiu jadłem” – stwierdza dr Michał Wrzosek w opublikowanym nagraniu.

Przepis: Pankejki proteinowe z czekoladą Świetnie smakują i sycą na długi czas. Poleca je znany dietetyk Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 577 w każdej porcji Składniki 150 g skyru waniliowego

100 g serka wiejskiego lekkiego

2 jajka

1 szklanka mąki

1–2 łyżeczki erytrytolu

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżeczka esencji waniliowej

6-8 kostek gorzkiej czekolady Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Robienie masySkyr, serek, jajka, mąkę, erytrytol, proszek do pieczenia i esencję waniliową dokładnie wymieszaj. Masa powinna być gęsta i jednolita. Na koniec dodaj do niej pokrojoną na kawałki czekoladę. Połącz składniki. Smażenie placuszkówRozgrzej patelnię. Nakładaj na nią porcje masy. Możesz użyć specjalnych foremek do pankejków. Smaż ok. 2–3 minuty z każdej strony, aż będą pulchne i złociste.

