Niebezpieczne akcesoria do gotowania. Łopatki i łyżki wycofywane z rynku

Jak podaje w swoich komunikatach GIS, migrację pierwszorzędowych amin aromatycznych do żywności z łopatki i łyżki wykryto podczas urzędowych kontroli. Oba produkty są wycofywane ze sklepów. "Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje szkodliwe dla zdrowia, które nie powinny znajdować się w żywności" – podkreślono w ostrzeżeniu dla konsumentów.

Wycofywane produkty – łyżka do spaghetti i łopatka

GIS w swoich komunikatach podał szczegóły wycofywanych produktów.

Produkt: Łopatka do gotowania, KMT Style

Numer partii: 2406664

Kod kreskowy: 8 435632 066643

Dystrybutor: KUOMAO TRADE Poland, Sp. z o.o., ul. Wygoda 62, 43-608 Jaworzno, ul. Wesoła 3, 05-552 Wólka Kosowska;

Produkt: Łyżka do spaghetti, KMT Style

Numer partii:5403512

Kod kreskowy:8435545735124

Dystrybutor:KUOMAO TRADE Poland, Sp. z o.o., Wesoła 3, 05-552 Wólka Kosowska

Dystrybutor wycofuje oba produkty z rynku pod nadzorem inspekcji sanitarnej. GIS przestrzega konsumentów, że nie należy używać produktów wskazanych w komunikatach do kontaktu z żywnością.

Pierwszorzędowe aminy aromatyczne – co to jest?

Pierwszorzędowych aminy aromatyczne (PAAs) to związki o możliwym działaniu rakotwórczym. Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem zaklasyfikowała większość z nich do grupy substancji potencjalnie kancerogennych. Pierwszorzędowe aminy aromatyczne są powszechnie stosowane przy produkcji niektórych tworzyw sztucznych, barwników i klejów. Wykorzystuje się je w produkcji opakowań i innych przedmiotów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Określone reakcje chemiczne powodują, że pierwszorzędowe aminy aromatyczne mogą migrować do żywności w ilościach przekraczających dopuszczalne i tym samym uznane za bezpieczne dla człowieka limity.

