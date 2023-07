Zielony koktajl na odchudzanie dodaje energii. Przepis

Podczas odchudzania bardzo ważne jest, żeby zachować zdrowy rozsądek – dbać o zbilansowaną dietę oraz postawić na aktywność fizyczną. Dobrym pomysłem jest też picie zdrowych koktajli, które pozwolą nieco zaspokoić głód i będą świetną formą przekąski w ciągu dnia. I choć oczywiste jest, że picie takich koktajli samo w sobie nie spowoduje, że kilogramy zaczną lecieć w dół, to przez dobór niskokalorycznych składników, przyczynią się do tego.

Jak zrobić zielony koktajl na odchudzanie?

Koktajli, które pomogą w walce z nadprogramowymi kilogramami, jest cała masa. Jeśli jesteście zwolennikami buraka – możecie przyrządzić czerwony koktajl na odchudzanie. Jeżeli jednak macie ochotę, by taki napój był bardziej orzeźwiający – doskonale sprawdzi się koktajl z zielonych warzyw. Przygotowuje się go na bazie natki z pietruszki z dodatkiem zielonego ogórka i zielonej papryki, a także soku z cytryny.

Przepis: Zielony koktajl na odchudzanie

Składniki duży pęczek natki pietruszki,

sok wyciśnięty z całej cytryny,

1 świeża zielona papryka,

1 świeży zielony ogórek,

woda (ilość według uznania). Sposób przygotowania Pokrójcie warzywaNajpierw pokrójcie wszystkie warzywa na drobne kawałki, które będzie można bez trudu zblendować. Posiekajcie też natkę pietruszki. Zblendujcie wszystkie składnikiZblendujcie ze sobą wszystkie składniki, a na koniec dodajcie jeszcze sok z cytryny oraz wodę. Całość miksujcie do momentu, aż uzyskacie jednolitą konsystencję.

Zalety picia zielonego koktajlu

Natka pietruszki zawarta w koktajlu oczyszcza organizm z toksyn, poprawia tym samym działanie naszych narządów, ale też wspomaga proces odchudzania, ponieważ działa na procesy trawienne. Kolejnym składnikiem jest ogórek, który jest warzywem niskokalorycznym. Dodatkowo jest bogatym źródłem witamin i minerałów. Wspomaga więc redukcję masy ciała, nie powodując przy tym niedoborów ważnych składników odżywczych. Poza tymi właściwościami ogórek ma też działanie moczopędne, przez co pomaga pozbyć się z organizmu nadmiaru wody. Ważnym składnikiem koktajlu jest też zielona papryka. To niskokaloryczne warzywo świetnie sprawdza się podczas procesu odchudzania. Dodatkowo reguluje przemianę materii, a także dostarcza wielu witamin do organizmu.

Co pić podczas odchudzania?

Podczas stosowania każdej diety odchudzającej ważnym elementem jest odpowiednie nawadnianie organizmu. Najbardziej polecanym napojem, który oczyszcza organizm z toksyn i wspomaga trawienie, jest woda. Poza tym warto postawić na domowe napoje odchudzające z owoców i warzyw, takie jak różnego rodzaju koktajle. Jako bazy do nich możecie użyć wody, ale też produktów zawierających pełnowartościowe białko, takie jak odtłuszczone mleko, jogurt, kefir.

Dobrze sprawdzi się również zielona i czerwona herbata, która zmniejsza apetyt i wspomaga działanie metabolizmu, a także zapobiega nadmiernemu odkładaniu tkanki tłuszczowej ze spożytego pożywienia. Możecie również pić kawę, bez której większość osób nie wyobraża sobie poranka, Zawarta w niej kofeina przyspiesza metabolizm, a przez to ułatwia odchudzanie.

Starając się zgubić dodatkowe kilogramy, wystrzegajcie się jednak:



napojów z dodatkiem cukru,

alkoholu,

słodzonych nektarów i soków.

