Jedzenie tego chleba pomaga schudnąć. Zgubisz nawet 4 cm w talii

Polacy uwielbiają pieczywo. Jednak nie chodzi tylko o jego walory smakowe, ale o przyzwyczajenia – jedzenie chleba jest elementem tradycji i kojarzy nam się z bezpieczeństwem i domową atmosferą. Zapewne z tego powodu w czasie pandemii w Polsce masowo kupowano urządzenia do pieczenia chleba i bułek – możliwość samodzielnego przyrządzenia tych produktów dawała poczucie sprawczości i bezpieczeństwa. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ciągu roku statystyczny Polak zjada 35,6 kg pieczywa. Większość osób nie wyobraża sobie śniadania czy kolacji bez tradycyjnej kanapki. I mimo coraz większej świadomości na temat składu pieczywa, wciąż najczęściej wybieramy biały chleb z mąki pszennej. To duży błąd.

Czy można jeść chleb na diecie odchudzającej?

Nawet w procesie zrzucania kilogramów nie powinno się całkowicie rezygnować z pieczywa, zwłaszcza, że zdrowa dieta to ta oparta na wszystkich produktach spożywczych, które zostały uwzględnione w Piramidzie Zdrowego Żywienia. Produkty zbożowe są jej istotnym elementem. Poza tym chleb jest źródłem węglowodanów złożonych (są wolniej trawione i dostarczają energii na dłużej), minerałów, witamin i błonnika pokarmowego.

Nie można jednak przesadzać z ilością pieczywa w diecie, a przede wszystkim trzeba zwracać uwagę na to, z jakiej mąki zostało wypieczone. Na liście najzdrowszych składników znajdują się mąka żytnia, pełnoziarnista mąka pszenna, orkiszowa i gryczana. Dietetycy apelują, aby przed zakupem pieczywa, sprawdzić etykietę. Im krótszy skład, tym zdrowszy chleb. Warto wybierać produkty bez sztucznych barwników i ulepszaczy. Mało wartości odżywczych ma chleb składający się jedynie z białej mąki pszennej, zwłaszcza ten pakowany w folię, z długą datą ważności. W takim produkcie zwykle znajdują się też konserwanty.

Jaki chleb jeść na diecie? Wyniki eksperymentu naukowego

Japończycy postanowili sprawdzić, jaki rodzaj chleba będzie najlepszy dla osób, które się odchudzają. Wprawdzie badanie przeprowadzili na niewielkiej grupie 50 osób z BMI powyżej 23, ale jego wynik można uznać za ważną wskazówkę. Uczestników eksperymentu podzielono na dwie grupy. Pierwsza przez trzy miesiące stosowała dietę, której elementem był chleb z rafinowanej mąki, natomiast druga – jadła pełnoziarnisty chleb pszenny. Uczestnicy byli dokładnie badani co sześć tygodni – pobierano od nich próbki krwi i wykonywano tomografię komputerową.

Z tekstu opublikowanego na łamach „National Library of Medicine” wynika, że po zakończeniu eksperymentu badani, którzy spożywali chleb pełnoziarnisty mieli o 4 cm mniej tłuszczu w talii w porównaniu do osób, które jadły tradycyjne pieczywo z białek mąki. Naukowcy podkreślają, że zmniejszenie „oponki” o 4 cm to bardzo dużo, zwłaszcza, że otyłość trzewna, czyli brzuszna, jest bardzo niebezpieczna. Nawet bardziej niż otyłość gynoidalna, czyli ta zlokalizowana w obrębie pośladków i ud (stąd jej nazwa – otyłość pośladkowo-udowa). W wielu badaniach wykazano, że wzrost obwodu talii koreluje ze wzrostem śmiertelności. Dzieje się tak, ponieważ tłuszcz trzewny prowadzi do poważnych chorób, takich jak: cukrzyca, zaburzenia metaboliczne, nadciśnienie tętnicze czy zaburzenia hormonalne.

Zalety chleba pełnoziarnistego

Pieczywo pełnoziarniste ma wiele zalet. Przede wszystkim jego atutem jest zawartość błonnika, który mobilizuje jelita do sprawniejszej pracy, co przekłada się na redukcję problemów żołądkowych, wzdęć, zgagi i zaparć. A lepsza perystaltyka jelit jest sprzymierzeńcem w procesie odchudzania. Poza tym chleb pełnoziarnisty na dłużej zapewnia uczucie sytości, dzięki czemu szybciej się najadamy i rzadziej sięgamy po przekąski między głównymi posiłkami. W takim pieczywie znajdziemy potas, wapń, magnez i fosfor. a także kwas foliowy ważne witaminy z grupy B, w tym witaminę B6, która poprawia funkcjonowanie układu krwionośnego i nerwowego.

Nawet na diecie odchudzającej nie warto całkowicie rezygnować z pieczywa, ale wybierać to najwyższej jakości i spożywać je w odpowiedniej ilości. Dobrym rozwiązaniem jest samodzielne przygotowanie chleba – wówczas mamy całkowity wpływ na jego skład.

