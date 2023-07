Czerwony koktajl na odchudzanie sprawi, że boczki znikną znacznie szybciej

W procesie odchudzania bardzo ważne jest, by robić to w sposób racjonalny. Należy zadbać o zbilansowaną dietę oraz aktywność fizyczną – to są podstawy. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by włączyć do swojej diety również koktajle, które pomogą w schudnięciu. Jednym z takich napojów jest czerwony koktajl z zaledwie trzech składników.

Czerwony koktajl na odchudzanie

Spożywanie czerwonego koktajlu pomoże w osiągnięciu wymarzonej talii osy. Jednym z jego składników są buraki – te niedoceniane warzywa są fundamentem diety wielu osób, które chcą szybciej pozbyć się dodatkowych kilogramów. Są to warzywa niskokaloryczne (w 100 g znajduje się zaledwie 30-40 kcal) oraz doskonałe źródło błonnika pokarmowego. Dodatkowo działają przeczyszczająco i ułatwiają trawienie. Kolejnym składnikiem koktajlu jest seler – warzywo to także jest polecane dla osób stosujących dietę odchudzającą. Również zawiera mało kalorii (w 100 g jedynie 42 kcal), a dzięki błonnikowi daje uczucie sytości i zapobiega wystąpieniu nagłego głodu. Podobne cechy sprzyjające odchudzanie ma marchewka, trzeci składnik koktajlu. Całość tworzy pyszną mieszankę.

Żeby przygotować taki czerwony koktajl na odchudzanie wystarczy, że zblendujecie: buraka, seler i podgotowaną marchewkę, a na koniec dodacie odrobinę wody. Picie warzywnych lub owocowych koktajli wpływa bardzo pozytywnie na nasz organizm. Nie tylko pomaga zrzucić nadprogramowe kilogramy, ale też dodaje energii i dostarcza nam wartościowych składników.

Picie koktajli a odchudzanie

Włączenie koktajli do swojej diety podczas procesu odchudzania jest dobrym pomysłem, jednak należy pamiętać, że samo w sobie nie sprawi, że kilogramy zaczną znikać. Jest więc to jedynie uzupełnieniem odpowiedniej diety i dbania o aktywność fizyczną. Takie „fit koktajle” zazwyczaj zawierają dużo błonnika, który zapewnia uczucie sytości. Są także niskokaloryczne, a dodatkowo pozwalają uzupełnić niedobory witamin w organizmie. Podczas przygotowywania koktajli pomagających w odchudzaniu warto dodawać wodę. Napój w proporcji „pół na pół” również jest odżywczy, ale mniej kaloryczny.

Czego nie dodawać do zdrowych koktajli?

Jeśli przygotowujecie takie napoje, musicie pamiętać, żeby nie dodawać do koktajli niektórych składników. O jakich produktach dokładnie mowa? Chodzi między innymi o:



Owoce z puszki – choć jest to szybka opcja, to owoce te zawierają dużą ilość cukru, który jest dodawany do syropu. Lepiej używać świeżych owoców lub mrożonych.

– choć jest to szybka opcja, to owoce te zawierają dużą ilość cukru, który jest dodawany do syropu. Lepiej używać świeżych owoców lub mrożonych. Słodzone i barwione jogurty – jest to niepotrzebna dawka cukru, sztucznych barwników oraz po prostu zbędnych kalorii.

– jest to niepotrzebna dawka cukru, sztucznych barwników oraz po prostu zbędnych kalorii. Słodkie soki owocowe – one jedynie niepotrzebnie zwiększają ilość cukru w koktajlu.



W takim razie co dodać do zdrowych koktajli? Idealnie sprawdzi się na przykład mleko migdałowe, owsiane czy z orzechów nerkowca. Możecie również użyć kefiru lub niesłodzonego, naturalnego jogurtu.

