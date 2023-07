Herbatka z kozieradki spala tłuszcz i ułatwia odchudzanie. Przepis na napar

Kozieradka pospolita (Trigonelle foneum-graecum L.), nazywana również koniczyną grecką lub bożą trawką. Ma właściwości lecznicze i odżywcze, które od wieków były doceniane i wykorzystywane w medycynie azjatyckiej. Napar z nasion kozieradki wspomaga leczenie wielu schorzeń, ale też działa odchudzająco. Redukuje ilość tkanki tłuszczowej dzięki działaniu termogenicznemu (poprzez zwiększenie temperatury ciała zwiększa się tempo przemiany materii, co przyspiesza metabolizm tłuszczów). Regularne spożywanie herbatki z nasion kozieradki zmniejsza wchłanianie tłuszczów oraz węglowodanów. Natomiast zawarty w nasionach błonnik ogranicza apetyt, dając na długo uczucie sytości.

Przepis: Herbatka z kozieradki Odchudzający napar z kozieradki najlepiej pić 1-2 razy dziennie. Pierwszą filiżankę przed śniadaniem. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 1 Składniki 2 łyżeczki nasion kozieradki

szklanka wrzątku Sposób przygotowania Zalej nasiona wodą2 łyżeczki nasion kozieradki zalej wrzącą wodą. Zaparz herbatkęPrzykryj napar i odstaw do zaparzenia na 30 minut. Pij schłodzonyHerbatka najlepiej smakuje lekko schłodzona.

Inne korzyści płynące z picia herbatki z kozieradki

Lista korzyści płynących z picia naparu z kozieradki jest długa. Warto wspomnieć o badaniach z 2010 roku prowadzonych przez amerykańskich naukowców z Baylor University, opublikowanych na łamach „International Journal Sports Nutrition Exercise Metabolism”, które wykazały, że spożywanie kozieradki zwiększa poziom testosteronu u mężczyzn. Regularne spożywanie herbatki z kozieradki przyczynia się również do obniżenia poziomu „złego” cholesterolu. Działanie to zawdzięcza zawartym w nasionach saponinom. Wspomaga je niacyna, która wzmacnia naczynia krwionośne. Picie naparu zalecane jest również przy zaburzeniach trawiennych, łagodzi wzdęcia i wrzody żołądka. Napar wykazuje również działanie antybakteryjne i przeciwgrzybicze.

Kozieradka w kuchni

Kozieradka ceniona jest nie tylko za prozdrowotne działanie, ale również jako przyprawa. Nasiona mają bowiem intensywny, lekko gorzki smak przypominający curry. Porównuje się je również do lubczyku czy selera. W kuchni kozieradka świetnie sprawdza się jako dodatek do sosów, sałatek, zup, twarożków, mięs, makaronów, warzyw, zapiekanek i dipów jogurtowych. Zarówno liście, jak i nasiona rośliny doskonale nadają się do marynowania mięs oraz jako dodatek do dań mięsnych: drobiu, jagnięciny, wołowiny, ryb. Zalecane są szczególnie do makreli i tuńczyka.

