Stosuj tę przyprawę i chudnij. Jak wykorzystać czarnuszkę w kuchni?

Smak czarnuszki jest specyficzny – trochę gorzkawy, trochę ostry, trochę korzenny, nieco przypominający pieprz. Z tego powodu nie wszyscy decydują się stosować tę przyprawę, a to duży błąd. Czarnuszka, poza wieloma innymi cechami prozdrowotnymi, ma właściwości odchudzające. Podpowiadamy, w jaki sposób można wykorzystać ją w kuchni.

Czy czarnuszka faktycznie odchudza?

Regularne spożywanie czarnuszki pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a także przyspiesza utratę zbędnych kilogramów. Polecana jest zwłaszcza osobom, które mają chorą tarczycę i często również z tego powodu borykają się z nadwagą lub otyłością. Poza tym czarnuszka jest idealną przyprawą dla osób, mających problemy z utrzymaniem prawidłowego poziomu cukru we krwi. Utrzymanie prawidłowej gospodarki węglowodanowej pomaga zapanować nad nadmiernym apetytem i znacznie przyczynia się do zachowania właściwego BMI (Body Mass Index). To nie wszystkie właściwości czarnuszki – przyspiesza trawienie, wspomaga pracę wątroby – a to dzięki ważnemu składnikowi, jakim jest tymochinon. To dzięki niemu nasiona czarnuszki wykazują również działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne.

Jak jeść czarnuszkę?

Czarnuszka jako przyprawa występuje najczęściej w dwóch formach – jej ziarenka są albo zmielone, albo występują w całości. Niezależnie od postaci, można ją stosować w kuchni, dodając do potraw wytrawnych i słodkich. Bardzo popularny jest olej z czarnuszki. Badania przeprowadzone przez naukowców z Turcji i Bangladeszu wykazały, że u osób, które piły go codziennie, zmniejszyła się masa ciała. Z uwagi na to, że czarnuszka wykazuje silne działanie, nie powinno się spożywać więcej niż 1 łyżeczki przyprawy dziennie (chodzi zarówno o olej jak i przyprawę).

Do jakich dań dodawać czarnuszkę?

Czarnuszka jest doskonałym wyborem dla osób, którym znudziły się tradycyjne kanapki – świetnie sprawdzi się jako posypka do pieczywa. Wystarczy posmarować je masłem i posypać czarnuszką (wcześniej można nałożyć na chleb pomidory, ogórki czy twarożek). Zamiast przyprawiać dania mięsne w tradycyjny sposób, z powodzeniem można wykorzystać do tego czarnuszkę – wzbogaci smak np. spaghetti, karkówki, pieczonego kurczaka, pasztetu. Sprawdzi się również w zupach, sałatkach, a także daniach warzywnych takich jak leczo, duszona kapusta, pasta czy kaszotto. Pyszna jest jajecznica z czarnuszką. Niektórzy tę przyprawę wykorzystują do deserów, np. naleśników, musów czy placuszków. Są jeszcze inne możliwości jej zastosowania – np. nalewka z czarnuszki doskonale zadziała na odporność.

Z jakimi przyprawami najlepiej stosować czarnuszkę?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi – wiele zależy od kubków smakowych kucharza. Ale z pewnością poprawimy walory smakowe dań, łącząc czarnuszkę z kminkiem, zielem angielskim, tymiankiem, kolendrą i słodką papryką. Są osoby, którym tak bardzo odpowiada smak czarnuszki, że całkowicie rezygnują z pieprzu, zastępując go właśnie tą przyprawą.

