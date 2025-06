Kultowa przyprawa z PRL-u wraca do łask. Wspomaga odchudzanie i opóźnia starzenie

Pieprz ziołowy był hitem w PRL-u. Niemal każda gospodyni miała go w swoim domu. Był stosunkowo tani i łatwo dostępny – w przeciwieństwie do klasycznego czarnego pieprzu. Stanowił podstawowy składnik wielu różnych potraw, między innymi zup, sałatek i dań mięsnych Nadawał im ciekawy, wyrazisty smak. W czasach „żelaznej kurtyny” mało kto zdawał sobie sprawę z jego cennych właściwości. A tych nie brakuje. Sprawdź, co zyskasz, włączając tę wyjątkową przyprawę do jadłospisu.

Czym jest pieprz ziołowy?

Nazwa „pieprz ziołowy” jest dość myląca, bo opisywana przyprawa z typowym pieprzem ma niewiele wspólnego. Tak naprawdę to mieszanka różnego rodzaju produktów. Powstawała na bazie takich składników jak na przykład cząber, gorczyca, majeranek, kminek czy kolendra. Gospodynie przygotowywały ją często samodzielnie z tego, co akurat miały pod ręką. Nierzadko dodawały do niej również lubczyk, pietruszkę, paprykę czarnuszkę, sól, imbir, a nawet miętę. Nie ma więc jednego ściśle określonego przepisu na pieprz ziołowy.

Jak pieprz ziołowy działa na organizm?

Związki bioaktywne zawarte w przyprawach tworzących pieprz ziołowy decydują o jego cennych właściwościach. To świetne źródło przeciwutleniaczy (antyoksydantów), które wykazują niezwykle pozytywny wpływ. Zwalczają wolne rodniki, dzięki czemu chronią organizm przed stresem oksydacyjnym. Zapobiegają uszkodzeniom komórek i niwelują stany zapalne tkanek. Działają też antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Wzmacniają odporność i spowalniają procesy starzenia. W dodatku uelastyczniają ściany naczyń krwionośnych, zmniejszając ryzyko rozwoju miażdżycy, nadciśnienia tętniczego oraz innych chorób układu krążenia. Co więcej, przeprowadzone badania dowodzą, że mogą one odegrać ważną rolę w profilaktyce schorzeń o podłożu nowotworowym.

Pieprz ziołowy wywiera również pozytywny wpływ na pracę układu pokarmowego. Pobudza perystaltykę jelit i usprawnia przemianę materii. Co więcej, niektóre składniki zawarte w przyprawie, na przykład gorczyca czy papryka, oddziałują na termogenezę. Zwiększają ilość ciepła produkowaną przez organizm, co z kolei wiąże się ze wzrostem wydatku energetycznego i szybszym spalaniem kalorii. Dlatego też włączenie pieprzu ziołowego do diety może pomóc w zrzuceniu nadprogramowych kilogramów. Należy jednak podkreślić, że nie zastąpi to aktywności fizycznej ani dobrze zbilansowanej diety. Na sukces w odchudzaniu składa się wiele różnych czynników.

