Jajecznica z czarnuszką. Prosty przepis na zdrowe i smaczne śniadanie

W Polsce zjadamy średnio ok. 160 jajek rocznie na osobę i nie jest to za dużo. Naukowcy bowiem uważają, że możemy jeść nawet 10 jajek tygodniowo, bo ostatnie badania wykazały, że ich spożywanie nie wpływa negatywnie na poziom cholesterolu, a nawet zmniejsza ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego. Dodatkowo jajko zawiera jedno z najdoskonalszych rodzajów białka pokarmowego dostępnego w produktach spożywczych, co wpływa korzystnie na cały układ mięśniowy.

Właściwości czarnuszki

Przygotowując śniadanie, warto dostarczyć sobie na ten posiłek jak najwięcej zdrowych składników. Ciekawym dodatkiem będzie czarnuszka, której prozdrowotne właściwości znane są ludziom od czasów starożytnych. Jest to roślina, wywarzająca nasiona będące prawdziwym skarbcem zdrowych substancji. Najcenniejszą z nich jest tymochinon o działaniu przeciwzapalnym, antywirusowym, a nawet jak wskazują niektóre badania, antynowotworowym. Chcąc skorzystać z dobrodziejstw czarnuszki, możemy spożywać bezpośrednio nasiona lub wyciśnięty z nich olej. Bez względu na to, jaką formę wybierzemy, wykazano, że czarnuszka poprawia samopoczucie w przypadku alergii i astmy, obniża poziom cholesterolu, oraz może wspomagać organizm w walce z tak powszechnymi w naszych czasach chorobami autoimmunologicznymi.

O czym należy pamiętać przygotowując jajecznicę

Warunkiem dobrej jajecznicy jest to, aby jajka były świeże. Można to sprawdzić poprzez zanurzenie surowego jajka w wodzie: jeśli unosi się na powierzchni, nie jest zbyt świeże, bo naprawdę świeże jajko jest ciężkie, nie zawiera dużej bańki powietrza w środku i opadnie na dno. Rozbijając do jajecznicy kilka jajek, warto robić to po jednym, do oddzielnego naczynka, a potem dodawać je na patelnię, aby jedno nieświeże jajko nie zepsuło całej potrawy.

Przepis: Jajecznica z czarnuszką Jajecznica z czarnuszką to zdrowe połączenie. Doskonale smakuje. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 1 Składniki 2 jajka

1 łyżeczka masła

garść nasion czarnuszki

2-3 rzodkiewki

kromka chleba na zakwasie

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Przygotuj pieczywoOpiecz w tosterze grzankę, tak aby była chrupiąca. Przygotuj jajecznicęPostaw patelnie na bardzo małym ogniu i włóż masło. Po chwili dodaj jajka i smaż na bardzo wolnym ogniu, cały czas mieszając, najlepiej silikonową szpatułką, aż do chwili, kiedy będą ścięte, ale nadal bardzo kremowe. Dopraw solą i pieprzem. Przygotuj KanapkęNa grzankę nałóż jajecznicę i posyp obficie nasionami czarnuszki. Podawaj ze świeżymi rzodkiewkami.

