Greczynki piją tę kawę i chudną. Dodają do „małej czarnej” jeden niecodzienny składnik

Grecką kawę wyróżnia jeden, dość nietypowy dodatek. Chodzi o tahini, składnik kojarzony głównie z kuchnią Bliskiego Wschodu. To pasta sezamowa. Powstaje w procesie mielenia ziaren łuskanego bądź nieoczyszczonego sezamu. Dzięki dodatkowi tahini kawa zyskuje niepowtarzalny smak i aromat, a także wiele cennych właściwości.

Jak przygotować kawę z pastą tahini?

Przepis na kawę z tahini jest bardzo prosty. Wystarczy dodać łyżeczkę pasty do świeżo zaparzonej, lekko przestudzonej kawy, sypanej lub przygotowywanej w ekspresie. Smak napoju można wzbogacić cukrem bądź mlekiem. Trzeba jednak mieć na uwadze, że te składniki podnoszą kaloryczność naparu.

Wartość odżywcza i właściwości tahini

Tymczasem sama pasta tahini dostarcza organizmowi sporej dawki energii (100 g to nawet 595 kcal). Ale niech nie przeraża was ta liczba. Wbrew pozorom to bardzo dobre kalorie. Składa się nie wiele mikro- i makroelementów.

Pasta tahini zawiera magnez, wapń, żelazo cynk, witaminy z grupy A i zdrowe kwasy tłuszczowe. Wspomaga pracę układu sercowo-naczyniowego. Wzmacnia pamięć i koncentrację. Reguluje ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko rozwoju miażdżycy. Poza tym obniża poziom „złego cholesterolu” (frakcji LDL) i wzmacnia odporność. Ma działanie przeciwzapalne.

Grecka kawa a odchudzanie

Jak picie greckiej kawy może pomóc w zrzuceniu zbędnych kilogramów? Pasta tahini jest źródłem błonnika. To włókno pokarmowe wspiera pracę układu pokarmowego i usprawnia perystaltykę jelit. W rezultacie przyspiesza spalanie kalorii. Jednocześnie zapewnia uczucie sytości, niwelując potrzebę sięgania po słodkie, niezdrowe przekąski i podjadania między posiłkami. W rezultacie łatwiej o kontrolę przyjmowanych kalorii. Warto też wspomnieć o kofeinie zawartej w kawie. Ona również dobrze wpływa na metabolizm i podkręca przemianę materii.

Trzeba jednak zauważyć, że samo picie kawy nie zadziała niczym magiczna różdżka. Odchudzanie to złożony proces, który wymaga systematyczności i konsekwencji w działaniu. Na jego sukces składa się kilka różnych czynników, między innymi odpowiednia dieta oraz aktywność fizyczna. Warto wprowadzić do codziennego jadłospisu więcej sezonowych warzyw i owoców, a zarazem zrezygnować ze spożywania wysoce przetworzonych produktów spożywczych.

