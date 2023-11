Lubisz pić słodką kawę? To jej najzdrowsza wersja

Najzdrowsza wersja kawy to mała czarna bez żadnych dodatków, ewentualnie kawa z cynamonem lub kawa z kardamonem. Jednak wiele osób nie wyobraża sobie wypicia kawy bez cukru. My proponujemy: zastąp cukier miodem. Kawa z miodem ma charakterystyczny smak, jednak warto się przekonać do takiej wersji tego napoju, ze względu na zdrowotne właściwości miodu. W przeciwieństwie do zwykłego cukru dostarczy witamin i pierwiastków niezbędnych do funkcjonowania organizmu. Miód jest znany ze swojego działania antyzapalnego, przeciwwirusowego i antybakteryjnego.

Jak zrobić kawę z miodem?

Ważne jest, aby nie słodzić miodem bardzo gorącej kawy. Idealnie, jeśli będzie miała nie więcej, niż 40 stopni Celsjusza (optymalna temperatura, jaką podaje się, aby miód zachował swoje wszystkie właściwości to 35 stopni Celsjusza). Do kawy najlepiej wybierać miody o łagodnym smaku, które jej nie zdominują – to np. miód akacjowy, rzepakowy czy faceliowy. Nie jest wykluczone jednak, że posmakuje ci kawa z ostrzejszymi w smaku i wyrazistymi miodami, np. gryczanym czy spadziowym. Najlepiej spróbować różnych opcji i wybrać swoją ulubioną.

Do kawy z miodem dobrze będą też pasowały inne dodatki: przede wszystkim cynamon, kardamon czy odrobina przyprawy piernikowej. Miodem możesz posłodzić również kawę z mlekiem. Sam miód, nawet ten najbardziej łagodny, nie ma jednak tak neutralnego smaku, jak cukier, więc początkowo smak może wydawać się nietypowy i zaskakujący.

Ile kalorii ma kawa z miodem?

Miód jest mnie kaloryczny, niż cukier. Jednak może tu czyhać pewna pułapka. W tabelach kaloryczności podaje się wartość energetyczną dla 100 g produktu. I tak dla cukru to 400 kalorii, a dla miodu ok. 340 kalorii. Jeśli jednak za miarkę weźmiemy łyżeczkę – to trzeba pamiętać, że o ile łyżeczka cukru to ok. 5 gramów (i tym samym ok. 20 kalorii), to łyżeczka miodu będzie ważyła ok. 12 gramów (i tym samym miała ponad 30 kalorii). Jeśli rzeczywiście liczysz każdą kalorię, optymalne będzie wykorzystanie do posłodzenia kawy pół łyżeczki miodu.

Czytaj też:

Kawa zwietrzała? Dodaj ten jeden składnik, a odzyska swój aromatCzytaj też:

Najprostszy przepis na babeczki jogurtowe, jaki znam. Nie potrzeba ani miksera, ani wagi