Większość osób dodaje ten składnik do ziemniaków. Ja „doprawiam” nim kawę, a boczki znikają

Kawa to jeden z najbardziej lubianych napojów na świecie. Swoją popularność zawdzięcza wielu cennym właściwościom. Pobudza do działania, wzmaga koncentrację i poprawia ogólne samopoczucie. W dodatku przyspiesza tempo przemiany materii. W rezultacie organizm spala więcej kalorii w krótszym czasie. Ten efekt można wzmocnić poprzez dodanie do „małej czarnej” pewnego nietypowego składnika. Sprawdźcie, o co dokładnie chodzi.

Kawa z rozmarynem – „duet” w służbie odchudzania

Przepis na ten nietypowy przysmak jest naprawdę prosty. Najpierw przygotujcie ulubioną czarną kawę (około 150-180 mililitrów). Do gorącego naparu dodajcie gałązkę świeżego rozmarynu. Następnie odczekajcie 5 minut, by przyprawa uwolniła pełnię smaku i aromatu. Potem wyjmijcie ją i wypijcie napój. Jeśli zdecydowaliście się na tradycyjnie parzoną kawę, wcześniej przecedźcie ją przez sitko. W ten sposób pozbędziecie się fusów. Pamiętajcie, by nie przesadzać z ilością rozmarynu. To bardzo wyrazisty składnik. Zastosowany w nadmiarze „przyćmi” walory smakowe „małej czarnej”. Tymczasem ma jedynie je wzbogacić.

Po co dodawać rozmaryn do kawy? Dzięki niemu napar zyskuje orzeźwiający, lekko korzenny posmak z nutą pikanterii, a także wspaniały aromat przywołujący na myśl spacery po lesie. Ale to jeszcze nie wszystko. Warto również wspomnieć o właściwościach, które „mała czarna” otrzymuje w pakiecie razem z nietuzinkowym towarzystwem. Rozmaryn wzmacnia odchudzające działanie kofeiny. Usprawnia przemianę materii i reguluje pracę jelit. Jednocześnie zapobiega różnym dolegliwościom gastrycznym, na przykład bólom brzucha, wzdęciom czy zaparciom. Wykazuje też działanie antybakteryjne i przeciwzapalne. Podobnie jak kawa jest źródłem przeciwutleniaczy, które niwelują szkodliwy wpływ wolnych rodników i zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się komórek organizmu. Zmniejszają też ryzyko występowania wielu chorób, na przykład miażdżycy czy schorzeń o podłożu nowotworowym.

Co jeszcze dodać do kawy, by wspomóc metabolizm?

Nie tylko rozmaryn wzmacnia działanie kawy i pomaga w odchudzaniu. Zrzucanie nadprogramowych kilogramów ułatwiają również inne popularne przyprawy, takie jak:

cynamon,

kardamon,

czarny pieprz,

kurkuma,

goździki,

imbir,

papryczka chili

Już niewielka ilość tych dodatków pozwala „podkręcić” metabolizm i przyspieszyć trawienie, a także usuwanie zbędnych produktów przemiany materii z organizmu. Jak często pić kawę z rozmarynem czy innymi przyprawami, by osiągnąć ten efekt? Dwa razy dziennie w zupełności wystarczy. Należy pamiętać, że z kofeiną (podobnie jak z żadnym innym składnikiem w diecie) nie należy przesadzać. W przeciwnym razie można odnieść skutek odwrotny od zamierzonego i poważnie sobie zaszkodzić.

Jak zdrowo schudnąć?

Należy pamiętać, że samo picie rozmarynowej kawy niewiele zdziała, jeśli nie zadbacie o prawidłową dietę i aktywność fizyczną. Dopiero połączenie tych wszystkich składowych przyniesie oczekiwany skutek i pozwoli uniknąć efektu jojo, przybieraniu na wadze po szybkim schudnięciu. W codziennej diecie nie powinno zabraknąć błonnika, który przedłuża uczucie sytości, a jednocześnie ułatwia spalanie tłuszczu. Warto przed odchudzaniem wykonać podstawowe badania, by sprawdzić, czy tycie nie jest objawem chorobowym.

