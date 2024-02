Jedzenie tej egzotycznej potrawy może chronić przed otyłością. Zrobicie ją sami, ale też bez trudu kupicie

Kimchi to tradycyjne danie koreańskie. Jest to zasolona kapusta pekińska, która zostaje poddana fermentacji. Wzbogaca się ją o warzywa i przyprawy, na przykład cebulę, czosnek, ale też sos rybny. Bazą zazwyczaj jest kapusta pekińska, ale używa się też między innymi rzodkwi. Kimchi to jeden z podstawowych składników kuchni koreańskiej, a przy tym jeden z najbardziej charakterystycznych produktów tego kraju. Potrawa ta jest niskokaloryczna i bogata w błonnik pokarmowy. Jej spożywanie ma wiele zalet – jedną z nich jest to, że jedzenie kimchi obniża ryzyko otyłości brzusznej – zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet.

Jedzenie kimchi zmniejsza ryzyko otyłości

Kimchi korzystnie wpływa na mikrbiom jelitowy ludzi. Badacze już wcześniej dowiedli, że wyizolowane z kimchi bakterie kwasu mlekowego: Lactobacillus brevis i L. plantarum przeciwdziałają otyłości, eksperymentalne badania przeprowadzone były na zwierzętach. Brakowało jednak dowodów na to, że potrawa ta podobnie działa w przypadku ludzi. Badacze postanowili więc sprawdzić również ten aspekt – czy regularne jedzenie kimchi przez ludzi może się przełożyć na zmniejszenie ryzyka otyłości ogólnej albo brzusznej. Okazało się, że tak. Naukowy na łamach „British Medical Journal” poinformowali, że codzienne zjadanie do trzech porcji klasycznego kimchi może zmniejszać ryzyko otyłości u mężczyzn. Dodatkowo, jedzenie kimchi z rzodkwi wiąże się także z niższym ryzykiem otyłości brzusznej u obu płci.

Jak jedzenie kimchi wpływa na naszą wagę? Badanie

Naukowcy sprawdzili to na uczestnikach badania Health Examinees (HEXA), objętych szerszym, wieloletnim programem badań Korean Genome and Epidemiology Study. Przebadali ponad 115 000 dorosłych mieszkańców Korei w wieku od 40 do 69 lat. Uczestnicy wypełniali kwestionariusze, które pozwalały ocenić stosowaną przez nich dietę. Następnie deklarowali częstotliwość jedzenia określonych produktów z ponad stu pozycji. Na liście znalazło się samo kimchi oraz różne jego rodzaje: – baechu (kimchi z kapusty); kkakdugi (z rzodkwi); nabak i dongchimi (tzw. kimchi wodne, czyli w słonej zalewie), a także inne, np. kimchi z liści gorczycy.

Każdy z uczestników miał też zmierzony wzrost, był zważony oraz zostało obliczone jego BMI, a także obwód w talii. W przypadku BMI wynoszącego 18,5 – definiowano niedowagę, BMI pomiędzy 18,5 a 25 określało normalną wagę, natomiast BMI powyżej 25 sygnalizowało otyłość. Z kolei otyłość brzuszną oznaczał obwód w talii mężczyzn, który wynosił co najmniej 90 cm, a w przypadku kobiet – 85 cm. Naukowcy dowiedli, że w przypadku mężczyzn, którzy zjadają 1-3 porcje kimchi z kapusty dziennie otyłość brzuszna zdarza się rzadziej w porównaniu do mężczyzn, którzy kimchi jedzą raz dziennie. Ryzyko otyłości brzusznej oraz ogólnej u tych uczestników było 10 procent mniejsze.

Ile porcji kimchi dziennie może chronić przed otyłością?

U osób, które często jadły kimchi z rzodkwi, również zmniejszało się ryzyko otyłości brzusznej. W przypadku mężczyzn było to 8 procent, a w przypadku kobiet – 11 procent w porównaniu do osób, które nie jadły tego produktu.

Z kolei w przypadku grupy składającej się z samych kobiet jedzenie tego rodzaju kimchi 2-3 razy dziennie zmniejszało ryzyko otyłości o 8 procent, natomiast przy częstotliwości jedzenia tej potrawy 1-2 razy dziennie – ryzyko otyłości było o 6 procent niższe niż w przypadku osób, które tego nie robiły. Na razie wnioski z badania mają charakter obserwacyjny, jednak naukowcy zamierzają sprawdzić je również na innych populacjach na świecie.

