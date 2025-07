Masz problemy z jelitami? Dietetyk ostrzega: ten błąd w kuchni rujnuje twoje zdrowie

Problemy jelitowe, takie jak wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego, to częste schorzenia, z którymi na co dzień mierzy się naprawdę wiele osób. Jednym z głównych powodów jest nieodpowiedni sposób odżywiania się — dieta uboga w błonnik, a bogata w przetworzoną żywność, cukry i tłuszcze nasycone negatywnie wpływa na florę bakteryjną jelit. Trzeba pamiętać też o tym, że zaburzenia mikrobioty mogą osłabiać odporność, pogarszać trawienie i prowadzić do przewlekłych stanów zapalnych, co jest niszczące dla naszego organizmu.

Jak poprawić zdrowie swoich jelit?

Dietetyk Bartek Szemraj w opublikowanym przez siebie nagraniu na Instagramie opowiedział o tym, co należy zrobić, aby poprawić zdrowie naszych jelit. Wbrew pozorom, wcale nie jest to trudne.

Włączyć prawdziwe jedzenie, czyli bazujemy na warzywach, owocach, mięsach, rybach, jajkach i orzechach. To jest moim zdaniem taka baza. Ja bym to jeszcze rozszerzył oczywiście o podroby. W każdym razie te grupy produktów, które wymieniałem, powinny być naszą absolutną podstawą – powiedział dietetyk.

Ekspert wyjaśnił, że są to produkty, które są naturalne. Ich spożywanie jest tak ważne, ponieważ dostarczają organizmowi niezbędnych składników odżywczych. Warzywa i owoce są bogate w witaminy, minerały i błonnik pokarmowy, które wspierają odporność i prawidłowe funkcjonowanie układu trawiennego. Mięso, ryby i jajka to cenne źródła pełnowartościowego białka, żelaza oraz witamin z grupy B, które są niezbędne dla zdrowia mięśni, mózgu i krwi. Orzechy natomiast dostarczają zdrowych tłuszczów, białka i przeciwutleniaczy, wspomagając pracę serca i mózgu. Właściwie zbilansowana dieta oparta na tych produktach sprzyja utrzymaniu energii, zdrowia i dobrego samopoczucia.

Zdrowie jelit wspierają również probiotyki (żywe kultury bakterii) i prebiotyki (substancje stymulujące wzrost dobrych bakterii). Można je znaleźć w produktach fermentowanych i błonniku rozpuszczalnym zawartym m.in. w cebuli, czosnku czy bananach.

Czego unikać w diecie?

Oczywiście są wyjątki – nie zawsze te produkty są zdrowe, zależy to od formy ich przygotowania. Ekspert zaznaczył, że na przykład, jeśli ktoś będzie mocno smażył mięso, to będzie źle wpływało na jego zdrowie, ale kłopotem w tej sytuacji nie jest samo mięso, tylko sposób przyrządzenia. Podkreślił przy tym, że smażenie zawsze jest złe. Wyjaśnił, że bardziej poleca gotowanie na parze lub używanie air fryer'a (czyli frytkownicy beztłuszczowej). Jeżeli ktoś wybiera jednak smażenie, to ważne, by robił to na małym ogniu.

Smażenie, zwłaszcza na głębokim tłuszczu, jest niezdrowe, ponieważ takie potrawy obciążają układ pokarmowy. Dodatkowo są one też zazwyczaj bardziej kaloryczne, co może prowadzić do nadwagi, ale też chorób układu krążenia. Zobacz, co jeszcze może się stać, gdy smażysz na głębokim tłuszczu.

Poza dietą, zdrowie jelit wspierają również regularna aktywność fizyczna, odpowiednia ilość snu oraz redukcja stresu, który – jak dowodzą badania – może wpływać na skład mikrobioty.

