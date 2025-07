Lekarka ostrzega: ten jeden błąd przy pomidorach może ci poważnie zaszkodzić

Pomidory obfitują w makro- i mikroelementy ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zawierają m.in. potas, żelazo, magnez cynk, miedź oraz witaminy (A, C, E, B1, B2, B6 etc.). Są też źródłem silnego przeciwutleniacza – likopenu. Dlatego warto włączać je do diety jak najczęściej. Zanim jednak trafią na twój talerz – na przykład jako dodatek do kanapek czy sałatki – zrób ważną rzecz. Jej bagatelizowanie miewa poważne konsekwencje zdrowotne. Przypomina o tym dr Magdalena Cubała. Lekarka podzieliła się swoimi spostrzeżeniami w sieci. Zobacz, przed czym przestrzega miłośników pomidorów.

Mycie pomidorów to nie wszystko

Na powierzchni pomidorów mogą gromadzić się różne zanieczyszczenia – pestycydy, bakterie, jaja pasożytów etc. Dlatego przed jedzeniem dokładnie je umyj, jeśli nie chcesz ryzykować zdrowiem. Nie poprzestawaj jednak na tej czynności. Doktor Magdalena Cubała radzi, by zrobić coś jeszcze. Okazuje się, że warto też obrać pomidory ze skórki. To ważny, choć często pomijany krok. Wiele osób z niego rezygnuje, by nie pozbawiać owoców wartości odżywczych. W efekcie nieświadomie naraża się na poważne problemy zdrowotne.

Skórka pomidora jest bogata w błonnik, ale jest też trudnostrawna – zwłaszcza dla osób z wrażliwym przewodem pokarmowym, zespołem jelita drażliwego (IBS), stanami zapalnymi jelit, problemami z trawieniem (np. candidą). Właśnie dlatego w kuchni śródziemnomorskiej często obiera się pomidory przed gotowaniem – by były łagodniejsze dla układu pokarmowego – podkreśla doktor Magdalena Cubała.

Skórki z pomidorów – jak zauważa ekspertka – mogą zalegać w układzie trawiennym, tworząc tak zwany fitobezoar. To ciało obce, które zawiera włókna roślinne i stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Przypominają o tym eksperci z Kliniki Gastroenterologii CSK MON Wojskowego Instytutu Medycznego – Przemysław Dyrla, Stanisław Wojtuń, Łukasz Jałocha, Marek Wojtkowiak oraz Jerzy Gil.

Duże, twarde bezoary (niedające się defragmentować endoskopowo), powodujące powikłania (krwotok, perforacja czy niedrożność), wymagają natychmiastowego leczenia operacyjnego. Opóźnienie rozpoznania może być przyczyną ujawnienia się wspominanych wyżej powikłań – czytamy w artykule „Fitobezoar żołądka – opis przypadku”.

Jak szybko usunąć skórkę z pomidorów?

Wbrew pozorom obieranie pomidorów ze skórki wcale nie jest trudne ani czasochłonne. Doktor Magdalena Cubała ma świetny patent na tę nielubianą czynność. Jej trik jest prosty i nie wymaga żadnych specjalnych przygotowań. „Zalej pomidora wrzątkiem – na 20 sekund – a potem zimną wodą. Skórka zejdzie bez problemu!” – podpowiada ekspertka.

