Piję go codziennie latem i nie choruję. Ten napój to naturalna tarcza dla odporności i serca

Ajran robi się coraz popularniejszy w naszym kraju, jednak nadal nie każdy o nim słyszał. To wcale nie dziwi tak bardzo, ponieważ napój ten pochodzi z odległego państwa. Mowa o Turcji. Jest to napój na bazie jogurtu i wody, często z dodatkiem soli. Jest bardzo orzeźwiający, dlatego idealnie sprawdzi się w upalne dni. To też świetny dodatek do posiłków (zwłaszcza tych pikantnych), ale doskonale smakuje też pity samodzielnie.

Dlaczego warto pić ajran?

Ajran świetnie działa na trawienie, ponieważ zawiera korzystne kultury bakterii (probiotyki), które nie tylko wspierają florę jelitową, ale też łagodzą niektóre dolegliwości żołądkowe, takie jak biegunki, zaparcia czy wzdęcia. Dodatkowo picie tego niepozornego napoju pomaga nam wzmacniać odporność, ponieważ zawiera witaminy, między innymi witaminę A, D czy B, które wspierają prawidłowego funkcjonowanie układu immunologicznego, ale jest też bogaty w różne minerały, między innymi wapń, który też jest istotny dla naszej odporności. Picie ajranu wspiera też zdrowie kości i może zmniejszać ryzyko osteoporozy. Do poprawienia odporności przyczynia się także zdrowy mikrobiom jelitowy (na który picie ajranu ma korzystny wpływ). Z kolei zawartość potasu sprawia, że picie tego tureckiego napoju wzmacnia nasze serce – obniża ciśnienie krwi i zmniejsza poziom złego cholesterolu, a więc w ten sposób pośrednio chroni przed chorobami układu krążenia. Podczas upałów nie tylko wspaniale orzeźwia, ale też pomaga uzupełnić elektrolity

Jak samodzielnie zrobić ajran?

Wcale nie musisz kupować ajranu w sklepie. Bez trudu zrobisz go też samodzielnie w domu. Zajmie ci to dosłownie kilka minut. Wystarczy, że wymieszasz jogurt naturalny (najlepiej wybierz ten typu greckiego) z zimną wodą w proporcji 2:1. Dodaj do tego szczyptę soli i całość porządnie wymieszaj – możesz zrobić to w blenderze. Rób to do momentu, aż napój będzie gładki i lekko spieniony.

Do takiej klasycznej wersji ajranu możesz dodać kostki lodu (taka wersja będzie idealna na upalne dni), ale też listki mięty, odrobinę startej skórki z limonki lub wyciśniętego soku. Jeśli chcesz, dorzuć też odrobinę świeżo mielonego pieprzu lub przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku.

Jeżeli z kolei zdecydujesz się kupić ten napój w sklepie, możesz kupić ajran marki „Maluta”, dostaniesz go między innymi w Leclerc. Najlepszy jest ajran marki „Pinar” importowany z Turcji. Jest jednak trudniej dostępny – znajdziesz go w sklepach z żywnością turecką lub online.

Czytaj też:

Zawsze jadłeś ziemniaki do obiadu? Zobacz, co lepsze na diecie i daje sytość na dłużejCzytaj też:

Dietetycy chwalą pomidory, ale ten błąd niszczy ich działanie. Sprawdź, czy go nie popełniasz