Masło w Lidlu czy Biedronce? Porównaliśmy oferty – zobacz, co się bardziej opłaca

Masło na przestrzeni ostatniego czasu mocno zdrożało. To z kolei porządnie nadszarpuje budżet wielu polskich rodzin, ponieważ jest to jeden z podstawowych produktów spożywczych w niemal każdym domu. Istnieje jednak sprytny sposób na to, by naprawdę sporo zaoszczędzić. Mowa o kupowaniu tego produktu na różnego rodzaju wyprzedażach w supermarketach. Teraz jest on na przecenie zarówno w Biedronce, jak i Lidlu.

Tanie masło w Lidlu i Biedronce

W Biedronce od piątku do soboty (11-12 lipca) masło marki „Mleczna Dolina” możesz dostać w znacznie niższej cenie. Przy zakupie trzech kostek tego produktu obowiązuje rabat 40 procent. Oznacza to, że za jedną sztukę masła trzeba zapłacić 4 zł 75 gr zamiast 7 zł 99 gr. Limit to trzy opakowania na kartę Moja Biedronka.

Z kolei w Lidlu również od najbliższego piątku do soboty można kupić masło w promocji. Masło ekstra 82% marki „Polmlek” dostaniesz o 36 procent taniej – ta specjalna oferta obowiązuje jednak tylko przy zakupie trzech sztuk, a więc kupując mniej kostek masła, niestety będziesz musiał zapłacić więcej. W ramach promocji kostka masła będzie kosztować jedynie 4 zł 75 gr zamiast 7 zł 49 gr. Limit to również trzy opakowania na kupon. Oferta Biedronki i Lidla jest więc bardzo zbliżona do siebie.

Pamiętaj, że dobrym pomysłem jest zakup większej ilości masła, ponieważ śmiało możesz je zamrozić i wyciągnąć wtedy, gdy będzie ci potrzebne, na przykład podczas pieczenia większej liczby ciast na jakąś rodzinną uroczystość.

Jak przechowywać masło?

Przechowując masło, musisz uważać, żeby się nie popsuło. Bardzo ważne jest, by nie zostawiać go na kuchennej szafce w ciepłe i słoneczne dni, ponieważ wtedy zjełczeje (zmieni się także jego smak). Aby temu zapobiec – przechowuj masło z dala od źródła światła i ciepła (nie tylko słońca, ale też kuchenki, piekarnika czy grzejnika). Masło najlepiej przechowywać w lodówce w szczelnie zamkniętym pojemniku lub oryginalnym opakowaniu. Niewielką porcję masła, którą planujesz zużyć w ciągu najbliższych godzin, możesz przełożyć do maselniczki – wtedy będzie miękkie i gotowe do użycia. Zobacz też, co jest zdrowsze: masło czy margaryna. Możesz być nieźle zaskoczony.

