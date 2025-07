Dietetycy chwalą pomidory, ale ten błąd niszczy ich działanie. Sprawdź, czy go nie popełniasz

Zarówno owoce, jak i warzywa są niezwykle ważnymi elementami naszej diety. Są one bogate w witaminy, minerały, błonnik pokarmowy, ale też antyoksydanty i inne prozdrowotne składniki. Warto więc wykorzystać lato i zajadać się nimi – podziękuje nam za to nasz organizm. Jednymi z bardziej wartościowych warzyw są pomidory. Swoje właściwości zawdzięczają czerwonemu barwnikowi – likopenowi, czyli najsilniejszemu antyutleniaczowi z grupy karetonoidów.

Pomidory wspierają zdrowie serca

Pomidory są bogate w potas (237 mg na 100 g), który jest ważny dla prawidłowego funkcjonowania serca. Minerał ten pomaga regulować ciśnienie krwi, a to właśnie nadciśnienie jest głównym czynnikiem chorób sercowo-naczyniowych.

Choroby układu krążenia są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na całym świecie, również w Polsce. A to właśnie jedzenie pomidorów może korzystnie wpływać na zdrowie układu krążenia. Z badania przeprowadzonego w 2023 roku wynika, że spożywanie pomidorów może obniżać ryzyko nadciśnienia, a także korzystnie wpływać na ciśnienie krwi u osób starszych, które mają wysokie ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Dodatkowo naukowcy dowiedli, że osoby, które spożywają powyżej 110 g pomidorów dziennie, mają aż o 36 procent niższe ryzyko nadciśnienia.

Jakie jeszcze właściwości mają pomidory?

Pomidory są też odpowiednim wyborem dla osób na diecie, ponieważ są niskokaloryczne.

Spożycie jednej przeciętnej sztuki dostarcza zaledwie około 25 kcal, a więc tyle, co nic. Ponadto pomidory mają niski indeks glikemiczny – wynosi on 38. Co to oznacza? Otóż niski indeks glikemiczny wskazuje na to, że po spożyciu pomidorów nie wzrasta gwałtownie poziom cukru we krwi, a to ważne, jeśli chodzi o zdrowie. Pamiętajmy bowiem, że nagły wzrost glukozy we krwi jest zjawiskiem niekorzystnym dla zdrowia – przekonuje dietek dr Bartosz Kulczyński.

Naukowcy zauważyli też związek między jedzeniem pomidorów i przetworów z nich a mniejszym ryzykiem nowotworów – wynika to z obecności w nich likopenu. Jedzenie tych warzyw korzystnie działa też na naszą cerę – stymulują one produkcję kolagenu dzięki wysokiej zawartości witaminy C. Mają także działanie przeciwzapalne.

Z kolei dr Aleksandra Karykowska opublikowała post na Instagramie, w którym omówiła wyniki badań na temat pomidorów, z których wynika, że spożywanie tych warzyw świetnie działa na sen.

Badanie randomizowane z udziałem 36 dojrzałych kobiet wykazało, że codzienne spożywanie 250 g pomidorów typu „beefsteak” na 2 godziny przed snem przez 8 tygodni zwiększyło poziom metabolitu melatoniny (6 sulfatoksymelatoniny) w moczu aż 10 krotnie i poprawiło wyniki w Pittsburgh Sleep Quality Index (kwestionariusz samoopisowy, który ocenia jakość snu – przyp. red.), wpływając na lepszą jakość i skrócony czas zasypiania – przekonuje ekspertka.

Jak przechowywać pomidory?

Najważniejszym związkiem w pomidorach jest wspomniany wcześniej likopen, dlatego warto zadbać o to, by odpowiednio je przechowywać. W przeciwnym razie możemy zniszczyć to, co w nich najcenniejsze. Przekonuje o tym w opublikowanym przez siebie nagraniu dietetyk Michał Wrzosek.

Niestety likopen źle reaguje na niskie temperatury – powiedział ekspert.

Wyjaśnił także, że pomidory trzymane w lodówce traciły ten związek. Takie warzywa lepiej więc przechowywać po prostu na kuchennym blacie. Zobacz też, z czym łączyć pomidory, by uwolnić ich prozdrowotny potencjał. Warto też wiedzieć, w jakiej formie pomidory są najzdrowsze.

