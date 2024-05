Ten napój hamuje apetyt i działa jak miotełka na jelita. Piję go zamiast herbatek odchudzających

Podczas odchudzania należy pamiętać o tym, że najważniejsza jest odpowiednia dieta uwzględniająca deficyt kaloryczny, a także regularna aktywność fizyczna. Możecie jednak też wspomagać walkę z niechcianymi kilogramami, pijąc różnego rodzaju napoje. Mogą to być warzywne i owocowe koktajle, zioła, ale polecamy również jeden szczególny sok, po który warto sięgnąć w tym czasie. Nie tylko sprawi, że odchudzanie będzie prostsze, ale też świetnie wpłynie na cały wasz organizm.

Sok z brzozy na odchudzanie

Sok z brzozy (nazywany również bzowiną lub oskołą) znany jest od lat jako naturalne remedium na różne choroby. To jednak nie wszystko, ponieważ jego picie wpływa również pozytywnie na proces odchudzania. Sok z brzozy jest niskokaloryczny i bogaty w witaminy i minerały, a dodatkowo hamuje apetyt. Wynika to z obecności kwasu chlorogenowego, który stymuluje przemianę tłuszczów, a w konsekwencji sprawia, że czujemy się dłużej syci i nie sięgamy po wysokokaloryczne przekąski. Dodatkowo sok z brzozy zawiera enzymy, które mogą pomóc w trawieniu pokarmów, wspomagając pracę układu trawiennego. Jego picie pomaga też usunąć z organizmu toksyny i zbędne produkty przemiany materii, co również jest istotne w procesie odchudzania.

Dodatkowo ma przyjemny, słodkawy smak, więc jego picie podczas diety redukcyjnej będzie dla was czystą przyjemnością. Pamiętajcie jednak, że picie soku z brzozy może być częścią zdrowej diety, ale nie jest to magiczny eliksir odchudzający. Zwróćcie też uwagę na to, by sok z brzozy, który kupujecie, nie był dosładzany – najlepiej jest wybierać produkty ekologiczne bez żadnych dodatków.

Na co jeszcze pomaga picie soku z brzozy?

Sok z brzozy to naturalny napój o wielu korzystnych właściwościach dla zdrowia. Bogaty w witaminy, minerały i przeciwutleniacze, ma działanie oczyszczające i odżywcze dla organizmu. Dzięki składnikom w nim zawartych wspomaga również działanie wątroby, a także ją oczyszcza. Dodatkowo przyczynia się do zmniejszenia stanu zapalnego w przypadku dny moczanowej czy zapalenia stawów. Co więcej, pomaga również na dolegliwości trawienne, wspomaga detoksykację organizmu, dlatego jest polecany przy problemach z układem moczowym (usprawnia też jego działanie).

Sok z brzozy poprawia również pracę układu krwionośnego, wspomaga leczenie anemii spowodowanej niedoborami żelaza. Sprawdźcie, jakie inne właściwości ma sok z brzozy. Trzeba jednak pamiętać o tym, że picia tego napoju bezwzględnie powinny unikać osoby, które są uczulone na pyłki brzozy. Ostrożni powinni być również ci, którzy stosują leki diuretyczne.

